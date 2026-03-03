Khống chế lái xe có nồng độ cồn cố tình 'thông chốt', va chạm với xe cảnh sát giao thông

Lực lượng chức năng khống chế Vũ Văn Tuấn - Ảnh cắt từ clip

Theo đó, khoảng 20h ngày 2-3, tổ công tác số 5 phối hợp tổ cơ động số 8 thuộc Đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Quảng Ninh thực hiện nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn và chất ma túy tại đường Hoàng Quốc Việt, phường Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

Quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng chức năng ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra đối với xe tải mang biển số 14C-222.xx.

Tuy nhiên lái xe không chấp hành hiệu lệnh mà điều khiển xe lách khỏi hàng, bỏ chạy theo hướng phường Vàng Danh, tỉnh Quảng Ninh.

Lực lượng chức năng đã tiến hành truy đuổi, đồng thời phát tín hiệu yêu cầu dừng phương tiện nhưng lái xe vẫn không chấp hành, tiếp tục điều khiển xe rẽ vào ngõ nhằm trốn tránh việc kiểm tra.

Khi bị áp sát, lái xe ô tô tải bất ngờ lùi phương tiện, va chạm làm hư hỏng xe của lực lượng chức năng, rồi bỏ chạy thêm khoảng 1km thì bị chặn lại.

Lực lượng chức năng đã nhanh chóng khống chế lái xe.

Vũ Văn Tuấn bị lực lượng chức năng áp sát, khống chế - Ảnh cắt từ clip

Danh tính lái xe được xác định là Vũ Văn Tuấn, sinh năm 1991, trú tại phường Quang Hanh, tỉnh Quảng Ninh.

Trên xe còn có phụ xe là L.T.D., sinh năm 1997, trú tại phường Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Kết quả kiểm tra cho thấy nồng độ cồn của Tuấn ở mức 0,200mg/l khí thở.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định.

Vũ Văn Tuấn tại cơ quan công an - Ảnh: Công an Quảng Ninh

Tác giả: Tiến Nguyễn

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ