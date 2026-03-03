Ông Nguyễn Đức Thụy chính thức làm Tổng Giám đốc SACOMBANK

Trên cơ sở đó, Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (SACOMBANK) đã họp và thống nhất, ban hành quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Thụy làm Tổng Giám đốc từ ngày 3-3.

Theo SACOMBANK, việc kiện toàn vị trí Tổng Giám đốc diễn ra trong thời điểm ngân hàng đang bước vào giai đoạn tăng tốc hoàn thiện Đề án tái cơ cấu, với trọng tâm là nâng cao hiệu quả điều hành, tăng cường quản trị rủi ro và củng cố nền tảng tăng trưởng bền vững.

Quyết định này thể hiện ưu tiên lựa chọn những nhà lãnh đạo hội tụ tư duy chiến lược, bản lĩnh điều hành, kinh nghiệm tái cấu trúc toàn diện và năng lực triển khai thực tiễn đã được kiểm chứng.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có văn bản chấp thuận việc ông Nguyễn Đức Thụy chính thức đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc SACOMBANK

Ông Nguyễn Đức Thụy (SN 1976, quê Ninh Bình) tốt nghiệp Đại học Bang Colorado (Mỹ). Ông là doanh nhân có nhiều năm kinh nghiệm quản trị và tham gia điều hành tại nhiều doanh nghiệp lớn trong các lĩnh vực đầu tư, tài chính, năng lượng và du lịch.

Trước khi tham gia sâu lĩnh vực ngân hàng, ông Nguyễn Đức Thụy từng đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT tại Tập đoàn Thaigroup, Công ty CP Thaiholdings, Công ty CP Chứng khoán Xuân Thành (VIX), Công ty CP Du lịch Kim Liên; đồng thời giữ vai trò Phó Chủ tịch tại các dự án điện mặt trời Xuân Thiện Đắk Lắk.

Tháng 4-2021, ông Nguyễn Đức Thụy gia nhập Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) với vai trò Phó Chủ tịch HĐQT và được bầu làm Chủ tịch HĐQT từ ngày 9-12-2022. Trong hơn 3 năm đảm nhiệm cương vị này, ông tập trung chỉ đạo các chương trình tái cấu trúc, tinh gọn bộ máy, xây dựng nền tảng quản trị theo hướng hiện đại và thúc đẩy chuyển đổi số.

Theo công bố của LPBank, hiệu quả vận hành được cải thiện, các chỉ số tài chính ghi nhận chuyển biến tích cực và hạ tầng công nghệ được nâng cấp.

Cuối tháng 12-2025, ông Nguyễn Đức Thụy kết thúc nhiệm kỳ tại LPBank và gia nhập SACOMBANK với vai trò Quyền Tổng Giám đốc.

Sau hơn 2 tháng tham gia Ban Điều hành, ông triển khai loạt giải pháp tái cơ cấu, tinh gọn hệ thống còn 9 khối nghiệp vụ; điều chỉnh cơ cấu nhân sự theo tỉ lệ front – back hướng tới 80% – 20%; đồng thời chuyển sang mô hình quản trị theo ngành dọc từ ngày 22-1-2026.

SACOMBANK cũng đẩy mạnh xử lý tồn đọng, kiểm soát nợ xấu, cải thiện biên lợi nhuận (NIM), nâng mức bao phủ dự phòng và đảm bảo các chỉ số an toàn hoạt động. Ngân hàng đồng thời thay đổi logo, bộ nhận diện thương hiệu và công bố đại sứ thương hiệu mới.

Với kinh nghiệm quản trị đa ngành và thực tiễn tái cấu trúc ngân hàng, ông Nguyễn Đức Thụy được kỳ vọng sẽ góp phần củng cố nền tảng tài chính, hoàn thiện hệ thống quản trị và tạo động lực tăng trưởng bền vững cho SACOMBANK trong giai đoạn tới.

Tác giả: Thy Thơ

Nguồn tin: Báo Người lao động