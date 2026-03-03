Xem camera, mẹ xúc động thấy 2 con bí mật tổ chức sinh nhật cho mình

Your browser does not support the video tag.

Bố mẹ vắng nhà, 2 con bí mật chuẩn bị tiệc sinh nhật bất ngờ cho mẹ Trích 500.000 đồng từ tiền được lì xì dịp Tết, anh em Trường An - Tuệ Nhi rủ nhau mang tới niềm vui bất ngờ trong ngày sinh nhật mẹ.

Ngày 28/2, sáng thứ 7 như thường lệ, hai anh em Trường An (9 tuổi) và Tuệ Nhi (5 tuổi) phải tự chăm sóc lẫn nhau, trong khi vợ chồng chị Ngọc Nhi (sống ở Nam Định cũ, nay là Ninh Bình) theo dõi từ xa qua camera.

Đến khoảng 8h, chị Nhi phát hiện hai con có dấu hiệu lạ, liên tục chạy ra vào phòng khách, đôi lúc đi ra ngoài rất lâu.

Thấy con đi mãi chưa về, chị Nhi giục chồng xem con đã đi đâu. 15 phút sau, chị bất ngờ vì Trường An mang bó hoa và một số đồ sinh nhật về nhà, kéo sào phơi đồ vào giữa phòng khách để trang trí. Sau đó, cả hai bơm và treo bong bóng bay, tạo tiểu cảnh.

"Bữa tiệc" sinh nhật bất ngờ cả hai dành tặng cho mẹ. Ảnh: NVCC.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, chị Nhi cho biết hai con đã bàn bạc với nhau từ trước, mỗi người đóng góp 250.000 đồng, được trích từ tiền lì xì dành dụm ngày Tết.

"Tôi không biết gì về kế hoạch của hai đứa. Ban đầu anh em muốn mua cây đàn đồ chơi nhưng sau một hồi suy nghĩ lại chọn đi chợ, tổ chức sinh nhật cho mẹ", chị nói.

Theo chị Nhi, hai con dùng 250.000 đồng mua đồ ăn, thức uống và đồ trang trí; 200.000 đồng mua bó hoa tặng mẹ; còn 50.000 đồng cất vào quỹ chung.

Đoạn video ghi lại cảnh Trường An và Tuệ Nhi tất bật trang trí sinh nhật được chị Nhi đăng tải lên TikTok và thu hút hơn 3,3 triệu lượt xem. Nhiều người tỏ ra hiếu kỳ về cách hai bạn nhỏ đối thoại, hành trình lên kế hoạch, phân chia công việc và "xin vía" con ngoan, hiếu thảo. Song số khác lại cho rằng ba mẹ không nên để con tự chơi ở nhà một mình vì lo những tai nạn không mong muốn.

Tác giả: Hà Vi

Nguồn tin: znews.vn