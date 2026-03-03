Hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX tại phường Trường Vinh

Các đại biểu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026 – 2031 gồm các đồng chí: Đoàn Minh Huấn - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương; Nguyễn Khắc Thận - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An; Phan Đức Đồng - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Trường Vinh; Lê Văn Giáp - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Chánh văn phòng Tỉnh uỷ; Nguyễn Kỳ Thanh - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Trưởng phòng Công tác HĐND...

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các ứng cử viên đã giới thiệu tóm tắt tiểu sử, quá trình công tác; trình bày chương trình hành động.

Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn trình bày chương trình hành động

Các ứng cử viên khẳng định, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh sẽ nỗ lực phấn đấu, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện đầy đủ và hoàn thành tốt nhiệm vụ của một người đại biểu nhân dân. Sẽ thường xuyên liên hệ chặt chẽ với nhân dân, với cơ sở và chính quyền địa phương. Tiếp xúc cử tri để nắm bắt thực tiễn, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân nhằm đưa ra giải pháp kịp thời.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Khắc Thận trình bày chương trình hành động

Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Trường Vinh Phan Đức Đồng trình bày chương trình hành động

Các ứng cử viên cam kết luôn lắng nghe, tiếp thu và phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của cử tri đến Quốc hội, HĐND tỉnh và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền; kiên trì theo dõi, giám sát việc giải quyết các vấn đề cử tri kiến nghị, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Trong không khí dân chủ, thẳng thắn, cử tri phường Trường Vinh bày tỏ kỳ vọng các đại biểu nếu trúng cử sẽ phát huy vai trò đại diện, phản ánh trung thực tiếng nói của người dân tại nghị trường, quyết định đúng và trúng các vấn đề sát thực tiễn.

Cử tri Lê Huy Dũng phát biểu ý kiến

Đánh giá cao chủ trương đưa sĩ quan chính quy về Ban CHQS cấp xã, cử tri Lê Huy Dũng cho rằng đây là bước tiến mới giúp củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, đặc biệt tại các xã biên giới. Tuy nhiên, từ thực tế địa phương, cử tri đề nghị cần sớm sắp xếp, bố trí lại Ban CHQS xã, phường theo hướng tinh gọn, phù hợp với đề án của Quân đội giai đoạn 2026-2030; tăng cường lực lượng cho các đơn vị cấp xã có diện tích lớn hoặc dân số đông để đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cử tri Dương Đức Điềm nêu ý kiến

Phản ánh tình trạng lãng phí nguồn lực đất đai và những bất cập trong quy hoạch, cử tri Dương Đức Điềm đề nghị tỉnh và phường cần tích cực thu hút nhà đầu tư để sớm triển khai, giải quyết các dự án treo, chậm tiến độ, quan tâm đưa người dân vào nơi tái định cư nhằm ổn định cuộc sống. Cải thiện hệ thống đường giao thông, thoát nước, chiếu sáng đô thị. Quan tâm giải quyết các tồn tại trong cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đặc biệt là các hồ sơ tồn đọng lâu năm. Quan tâm đến việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở tại các khu vực quy hoạch.

Các cử tri cũng đề nghị tỉnh tập trung vào việc tạo việc làm ổn định cho lao động địa phương, hỗ trợ sản xuất kinh doanh, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi và thúc đẩy thương mại dịch vụ. Tăng cường giám sát các dự án đầu tư công, đảm bảo công khai, minh bạch, tránh lãng phí thất thoát. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính để tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp khi đến thực hiện.

Cử tri đề nghị cần có chính sách hỗ trợ cụ thể cho hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn và đặc biệt là chế độ cho cán bộ cơ sở sau khi sắp xếp đơn vị hành chính. Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đầu tư cơ sở vật chất trường học và giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống tệ nạn xã hội tại khu dân cư.

Các cử tri yêu cầu các đại biểu thực hiện đúng chương trình hành động, không chỉ tham gia họp mà phải dành thời gian đối thoại trực tiếp, phản ánh trung thực ý kiến cử tri đến cơ quan chức năng.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Khắc Thận trả lời kiến nghị của các cử tri

Thay mặt các ứng cử viên, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Khắc Thận tiếp thu các nhóm ý kiến của cử tri; đồng thời đánh giá đây là những nguyện vọng chính đáng, sát thực tế và là cơ sở quan trọng để các đại biểu hoàn thiện chương trình hành động, thực hiện tốt vai trò cầu nối giữa nhân dân với chính quyền.

Về quỹ đất đã giải phóng mặt bằng nhưng chưa triển khai xây dựng, Bí thư Tỉnh uỷ cho biết, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đang có kế hoạch chỉ đạo quyết liệt rà soát để đưa các quỹ đất này vào sử dụng, xem đây là nguồn lực để phát triển. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn nhiều dự án treo, dự án chậm tiến độ, đặc biệt là các dự án phát triển đô thị; trong thời gian tới sẽ triển khai các biện pháp quyết liệt để nhận diện các hành vi lãng phí và thực hiện thu hồi các dự án vi phạm nhằm tối ưu hóa giá trị sử dụng đất. Cùng với đó, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự án tái định cư, hạ tầng giao thông, nâng cấp các tuyến đường dân sinh.

Bên cạnh việc tham gia đóng góp ý kiến để hoàn thiện Luật Đất đai trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh uỷ đặc biệt lưu ý các cơ quan chuyên môn phải rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính để đẩy nhanh tiến trình cấp sổ đỏ cho người dân. Đây được coi là nhiệm vụ trọng tâm nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp của cử tri địa phương.

Liên quan đến phương án xử lý các công trình sau quá trình sắp xếp, tỉnh hiện đang tích cực triển khai các biện pháp giải quyết cụ thể. Quan điểm xuyên suốt của lãnh đạo tỉnh là tất cả tài sản công phải được theo dõi, đánh giá sát sao và có phương án sử dụng minh bạch nhằm tuyệt đối tránh tình trạng lãng phí nguồn lực nhà nước.

Bí thư Tỉnh uỷ cũng khẳng định, công tác an sinh xã hội và mục tiêu giảm nghèo bền vững luôn là ưu tiên hàng đầu của tỉnh. Những kết quả đạt được trong thời gian qua rất đáng khích lệ, tiêu biểu là việc huy động thành công gần 190 tỷ đồng trong dịp Tết vừa qua để hỗ trợ hộ nghèo và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. Hướng tới mục tiêu dài hạn, tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện các chương trình hỗ trợ hộ nghèo trên địa bàn, không ngừng nâng cao các chế độ, chính sách an sinh xã hội để đảm bảo mọi người dân đều được thụ hưởng thành quả phát triển chung của tỉnh.

Trong định hướng phát triển kinh tế, tỉnh kiên trì thực hiện chủ trương phát triển bền vững, tuyệt đối không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế bằng mọi giá. Tỉnh tập trung thu hút các doanh nghiệp và dự án không chỉ có khả năng tạo ra nhiều việc làm cho người lao động mà còn phải đáp ứng nghiêm ngặt các tiêu chí về bảo vệ môi trường và phát triển xanh.

Tiếp thu ý kiến của các cử tri về trách nhiệm của người đại diện, Bí thư Tỉnh uỷ khẳng định, các đại biểu HĐND tỉnh phải thực hiện đúng chương trình hành động đã cam kết, thực hiện đúng cam kết gần dân, sát dân. “Đại biểu là cầu nối ý chí và nguyện vọng của nhân dân. Những việc trong thẩm quyền phải trực tiếp giải quyết; những việc ngoài thẩm quyền phải chuyển đến cơ quan chức năng và theo dõi đến cùng để trả lời thỏa đáng cho cử tri”. Đồng thời, kêu gọi cử tri và toàn thể nhân dân cùng chung tay lan tỏa, thực hiện tốt các chương trình hành động, quy định pháp luật để cùng xây dựng địa phương ngày càng phát triển…

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn