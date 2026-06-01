Thông tin mới về iPhone 18 Pro

Cụm camera sau của iPhone 17 Pro Max. Ảnh: Ars Technica.

Theo nhà phân tích Ming-Chi Kuo từ TF International Securities, ống kính thay đổi khẩu độ trên iPhone 18 Pro và 18 Pro Max có chi phí cao hơn 50% so với camera trang bị trong các model hiện nay.

Trước đó, tin đồn cho biết dòng iPhone 18 Pro sẽ sử dụng camera thay đổi khẩu độ. Sau nhiều đồn đoán từ 2024, đối tác của Apple được cho đã sản xuất linh kiện từ đầu năm nay.

Khẩu độ thay đổi cho phép camera điều chỉnh lượng ánh sáng chiếu vào cảm biến. Điều này đồng nghĩa nếu chụp ảnh trong môi trường tối, camera có thể mở khẩu độ lớn để thu nhiều ánh sáng hơn, trong khi với môi trường sáng, khẩu độ được thu hẹp để tránh phơi sáng quá mức.

Theo MacRumors, tính năng này cũng giúp người dùng kiểm soát độ sâu trường ảnh tốt hơn, bao gồm độ sắc nét của không gian xung quanh so với chủ thể ảnh.

Apple chưa từng trang bị camera thay đổi khẩu độ trên iPhone. Kể từ iPhone 14 Pro đến 17 Pro, camera chính đều có khẩu độ cố định f/1.78, ống kính mở và chụp ảnh theo mức trên.

Theo Kuo, linh kiện này hiện có giá bán trung bình (ASP) cao hơn khoảng 50% so với ống kính 7 thấu kính nhựa (7P), đang được sử dụng cho camera chính của iPhone 17 Pro. Sunny Optical dự kiến cung cấp 40-50% đơn hàng cho Apple.

Trang tin 9to5Mac cho rằng tăng giá linh kiện không đồng nghĩa Apple sẽ nâng giá sản phẩm. Tuy nhiên, tình hình này lại xảy ra trong bối cảnh chi phí bộ nhớ tăng cao, gây áp lực lên lợi nhuận của hãng.

Samsung từng trang bị ống kính thay đổi khẩu độ trên Galaxy S9 và S10 (năm 2018-2019), song do độ dày và giá thành cao, công nghệ trên bị loại bỏ từ 2020.

Mặt lưng của iPhone 17 Pro Max. Ảnh: GSMArena.

Ống kính góc siêu rộng trên iPhone 18 Pro cũng có sự thay đổi, dự kiến chuyển từ công nghệ đóng gói flip-chip (lật ngược chip để kết nối các hạt kim loại trên bề mặt chip với bản mạch) sang COB (chip-on-board) được cải tiến.

Công nghệ này giúp gắn trực tiếp tấm nền chip lên bảng mạch, sau đó kết nối bằng dây dẫn siêu nhỏ để tiết kiệm không gian.

Theo Kuo, Sunny Optical đang có nhiều lợi thế cung cấp công nghệ này. Việc sử dụng COB giúp module góc siêu rộng mỏng hoặc nhỏ hơn, chừa không gian cho những linh kiện khác trong điện thoại. Nếu giữ nguyên kích thước, chất lượng ảnh có thể cải thiện.

Sunny Optical cũng trở thành nhà cung cấp module camera nhỏ gọn (CCM) trên MacBook Neo. Theo nhà phân tích này, lượng MacBook Neo xuất xưởng đang tốt hơn dự báo. Sản lượng thiết bị trong năm 2026 ước tính tăng từ 5 triệu lên 10 triệu chiếc.

Ngoài Apple, nhà phân tích này cho biết Sunny Optical đã nhận đơn hàng cung cấp linh kiện cho 2 sản phẩm đến từ OpenAI, gồm một smartphone và một thiết bị cầm tay.

Apple dự kiến ra mắt dòng iPhone 18 Pro vào tháng 9 cùng iPhone màn hình gập. Dòng iPhone 18 tiêu chuẩn dự kiến trình làng vào đầu năm sau.

Tác giả: Phúc Thịnh

Nguồn tin: znews.vn