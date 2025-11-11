Hàng trăm nhân viên mất việc tại công ty mẹ của Facebook và Instagram

Meta cắt giảm tiếp 600 nhân sự, nhân viên

Meta Platforms – công ty mẹ của Facebook và Instagram – vừa thông báo sa thải thêm 600 nhân viên trong đợt cắt giảm thứ ba của năm 2025.

Số nhân viên vừa bị cắt giảm hầu hết thuộc các bộ phận liên quan đến phát triển và hỗ trợ trí tuệ nhân tạo (AI). Đây là một phần trong chiến lược tái cấu trúc toàn cầu của Meta nhằm tối ưu hóa chi phí và tập trung nguồn lực cho các mảng có tiềm năng sinh lời cao hơn, đặc biệt là hạ tầng dữ liệu và mô hình AI sinh ngữ.

Theo thông tin chia sẻ trên trang Moneycontrol, Meta đã tiến hành đợt cắt giảm khoảng 600 nhân viên sau khi hoàn tất kỳ đánh giá hiệu quả công việc năm tài chính 2025.

Điều đáng chú ý là nhiều nhân viên cho biết họ đã sử dụng chính công cụ AI nội bộ của Meta để viết bản đánh giá hiệu suất cá nhân, do quy trình mới yêu cầu mô tả chi tiết các dự án AI mà họ tham gia. Một số ý kiến nhận định đây là nghịch lý của Meta: công ty vừa đẩy mạnh ứng dụng AI vào mọi khâu, vừa cắt giảm nhân sự vì năng suất từ AI vượt trội hơn lao động truyền thống.

Tuy nhiên, Meta “vẫn tiếp tục tuyển dụng nhân viên có chọn lọc”

Phát ngôn viên Meta cho biết, doanh nghiệp “vẫn tiếp tục tuyển dụng có chọn lọc” ở các vị trí kỹ sư hạ tầng điện toán và phát triển hệ thống, song sẽ cắt giảm nhân lực trong các bộ phận hỗ trợ, đào tạo, marketing và quản lý dự án AI. Đây là đợt sa thải thứ ba trong năm 2025, sau hai đợt tinh giản quy mô nhỏ vào tháng 3 và tháng 7/2025.

Các chuyên gia phân tích đánh giá, động thái này thể hiện bước chuyển mạnh của Meta sang tập trung vốn đầu tư cho hạ tầng AI và kiểm soát chi phí trong bối cảnh giá năng lượng, lưu trữ dữ liệu tăng cao. Dù cổ phiếu Meta giảm nhẹ sau thông tin này, giới đầu tư vẫn tin tưởng chiến lược “AI hóa toàn diện” sẽ giúp tập đoàn duy trì tăng trưởng lợi nhuận trong dài hạn.

Tác giả: Quang Minh

Nguồn tin: congdankhuyenhoc.vn