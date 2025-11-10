Hàng trăm người mất tích trong vụ chìm thuyền chở người di cư gần biên giới Malaysia – Thái Lan

Trang DW đưa tin, theo thông tin từ cảnh sát bang Kedah, ít nhất một phụ nữ đã thiệt mạng và 10 người khác được cứu sau khi chiếc thuyền chở khoảng 90 người di cư bị chìm. Cảnh sát trưởng Kedah, ông Adzli Abu Shah, cho biết con thuyền “được cho là đã bị lật” cách đây ba ngày.

10 người sống sót đã được giải cứu, nhưng khoảng 200 người được cho là vẫn mất tích. Ảnh: Cơ quan thực thi pháp luật hàng hải Malaysia/Reuters.

Ông Romli Mustafa, Giám đốc Cơ quan thực thi hàng hải Malaysia tại Kedah, cho biết đến nay lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 11 người, bao gồm một thi thể. “Vẫn còn nhiều nạn nhân khác có thể đang lênh đênh trên biển”, ông nói, đồng thời xác nhận công tác tìm kiếm cứu nạn vẫn đang được khẩn trương tiến hành.

Vụ tai nạn được cho là xảy ra gần đảo Tarutao, nằm ở phía bắc hòn đảo du lịch nổi tiếng Langkawi của Malaysia. Theo cơ quan hàng hải, nhóm người di cư khoảng 300 người này đã rời Buthidaung (Myanmar) trên một con tàu lớn. Khi đến gần vùng biển Malaysia, họ được hướng dẫn chuyển sang ba chiếc thuyền nhỏ hơn, mỗi chiếc chở khoảng 100 người, nhằm tránh bị phát hiện.

Tuy nhiên, chỉ một trong ba chiếc thuyền được tìm thấy. Hai chiếc còn lại hiện vẫn mất tích.

Trong số 10 người sống sót được cứu ngoài khơi Langkawi có ba người đàn ông Myanmar, hai người Rohingya và một người Bangladesh. Thi thể duy nhất được tìm thấy là của một phụ nữ Rohingya, theo hãng thông tấn quốc gia Bernama.

Theo Reuters, rất nhiều người Rohingya, phần lớn theo đạo Hồi, tại Myanmar đã chạy trốn sang Bangladesh, sống chen chúc trong các trại tị nạn chật chội. Nhiều người sau đó tìm cách vượt biển sang Malaysia hoặc Indonesia.

Tuy nhiên, những chuyến vượt biển đầy rủi ro này thường được tổ chức bởi các đường dây buôn người, sử dụng những con thuyền nhỏ, cũ kỹ và không đủ điều kiện an toàn, khiến các vụ lật thuyền thảm khốc như lần này tiếp tục xảy ra.

Giới chức Malaysia cho biết họ đang phối hợp với lực lượng hàng hải Thái Lan để mở rộng phạm vi tìm kiếm, với hy vọng tìm được thêm người sống sót.

Tác giả: Duy Tiến

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân