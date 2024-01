Hàng trăm cảnh sát truy tìm nghi phạm sát hại nữ nhân viên quán cà phê

Trước vụ việc án mạng xảy ra tại một quán và phê, khiến một nữ nhân viên thiệt mạng xảy ra tại quán cà phê trên quốc lộ 22, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, TP HCM.

Lực lượng chức năng Công an huyện Hóc Môn đã và đang phối hợp Phòng cảnh sát hình sự Công an TP HCM trích xuất hình ảnh camera xung quanh khu vực xảy ra vụ án và các tuyến đường xung quanh để truy tìm nghi can giết người, cướp tài sản.

Đến thời điểm này, đã có hàng trăm cảnh sát của Công an TP.HCM và Công an tỉnh Long An đang chốt chặn, bao vây khu vực đất bưng, cây cối rậm rạp ở ấp 7, xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An để truy bắt nghi phạm. Khu vực này cách nơi xảy ra án mạng khoảng 30 cây số.

Hình ảnh nghi phạm bỏ trốn cùng chiếc xe máy.

Lãnh đạo công an tỉnh Long An, phòng nghiệp vụ, công an huyện Bến Lức đã trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo phối hợp cùng công an TP. HCM truy bắt nhanh đối tượng gây án trong thời gian sớm nhất.

Theo cơ quan công an, sau khi sát hại nữ nhân viên quán cà phê, nghi phạm đã lấy xe máy của nạn nhân mang biển số 59S2-98098 chạy về hướng xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, Long An. Kẻ gây án chạy theo đường tỉnh 830 hướng về huyện Bến Lức.

Khi đến khu vực cầu Cả Nổ, xã Lương Hòa (huyện Bến Lức), người này bị trinh sát phát hiện liền bỏ lại xe máy chạy vào khu rừng tại khu vực lẩn trốn.

Rạng sáng ngày 7/1, hàng trăm cán bộ cảnh sát đã bao vây khu vực, truy bắt kẻ gây án. Công an cũng thông báo đến các chủ nhà trọ, nhà nghỉ, quán ăn uống giải khát, nếu phát hiện kẻ nghi vấn phải báo ngay cho cơ quan công an gần nhất.

Lực lượng chức năng chốt chặn tại nhiều ngả đường vây bắt nghi phạm (Ảnh: Đại Đoàn Kết).

Trước đó, như Phapluatplus.vn đã đưa tin, vào khoảng 10h ngày 6/1, người dân nghe tiếng la hét bên trong căn nhà là quán cà phê trên quốc lộ 22, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn. Lúc này, họ thấy một người đàn ông rời khỏi căn nhà có dính máu ở chân, lên xe máy chạy tốc độ nhanh.

Người dân đến kiểm tra, phát hiện một người phụ nữ khoảng 30 tuổi bị thương, dính đầy máu, nằm thoi thóp trên nền nhà. Nạn nhân được xác định là chị Ngô Thị Hồng Phúc (32 tuổi, nhân viên quán).

Tuy được lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu nhưng chị Phúc đã tử vong. Ngày sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng Công an tỉnh Long An đã phối hợp với lực lượng chức năng Công an TP HCM tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, huy động hàng trăm chiến sỹ cảnh sát cùng với cho nghiệp vụ tiến hành truy bắt nghi phạm gây án.

