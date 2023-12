Nghi phạm giấu 17 viên đạn trong tã lót khai bị người yêu hãm hại

Bài đăng trên X do người phát ngôn của TSA chia sẻ - Ảnh: X

Cơ quan an ninh vận tải Mỹ (TSA) hôm 20-12 đã tạm giữ một người đàn ông đến từ bang Arkansas với cáo buộc tàng trữ trái phép đạn dược. Người này bị tình nghi giấu 17 viên đạn kích cỡ 9mm bên trong một chiếc tã đã qua sử dụng.

Ngay sau khi máy soi chiếu an ninh phát tín hiệu cảnh báo, các nhân viên an ninh tại sân bay LaGuardia, bang New York đã nhanh chóng kiểm tra và phát hiện chiếc tã chứa đầy đạn bên trong ba lô của người đàn ông nói trên.

Ban đầu, nghi phạm khai với lực lượng an ninh rằng ông ta không biết vì sao chiếc tã lại xuất hiện trong ba lô cá nhân, sau đó nói chính bạn gái mình đã bỏ vào.

TSA cho biết cảnh sát thuộc chính quyền cảng vụ bang New York và New Jersey đã triệu tập người này để giải quyết vụ việc.

Đây không phải lần đầu tiên lực lượng an ninh sân bay Mỹ tìm thấy vũ khí giấu bên trong vật dụng cá nhân của hành khách.

Gần đây nhất, TSA đã tìm thấy một khẩu súng lục 45 ACP cùng băng đạn có 6 viên đạn được giấu bên trong đôi giày thể thao Nike tại sân bay LaGuardia vào tháng 11-2023.

Trước đó vào tháng 1-2021, từng có một hành khách nhét 13 viên đạn vào những viên kẹo cao su Mentos nhằm qua mắt lực lượng an ninh nhưng đã bị phát hiện.

Vào tháng 4-2021, TSA cũng phát hiện một khẩu súng lục nòng 5,6mm và 2 hộp đạn chứa hơn 100 viên đạn bên trong một chiếc túi xách tay. Chủ nhân của món đồ khai rằng ông ta đến trường bắn để tập luyện và quên trả lại đồ nhưng vẫn bị bắt.

