Hàn Quốc tung 55.000 cảnh sát bảo vệ học sinh trước loạt âm mưu bắt cóc

Cảnh sát được triển khai trước một trường tiểu học ở quận Gwangjin, phía đông Seoul, khi Hàn Quốc tăng cường các biện pháp an toàn cho học sinh tiểu học để ứng phó với một loạt vụ bắt cóc gần đây - Ảnh: NEWSIS

Theo báo The Korea Herald, hôm 12-9, Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc (KNPA) thông báo cảnh sát sẽ được triển khai gần 6.183 trường tiểu học trên khắp nước này, đặc biệt là trên các tuyến đường và nút giao thông trong giờ đến và tan trường.

Cảnh sát sẽ theo dõi các hoạt động đáng ngờ, như trường hợp những người lảng vảng gần trẻ em, đậu xe lâu bất thường hoặc người bị nghi mang theo vật nguy hiểm. Cảnh sát sẵn sàng kiểm tra khi cần thiết.

Theo KNPA, đợt huy động này bao gồm 48.347 cảnh sát địa phương, 2.552 cảnh sát cơ động, 3.152 cảnh sát giao thông và 1.135 cảnh sát trường học. Nếu cần, cơ quan cảnh sát cho biết các đơn vị cơ động và điều tra viên có thể được triển khai thêm.

Ngoài 55.000 cảnh sát, lực lượng chức năng thông tin họ cũng sẽ hợp tác với các nhóm dân sự như tình nguyện viên bảo vệ trẻ em và đội tuần tra an toàn khu phố.

Chính quyền tại các địa phương cũng sẽ tăng cường hệ thống giám sát qua camera an ninh được lắp đặt gần các trường tiểu học.

Hoạt động giám sát sâu sẽ được tiến hành tại 217 trung tâm điều hành đô thị, với hình ảnh từ camera an ninh được chia sẻ với cảnh sát theo thời gian thực để can thiệp nhanh chóng.

Các đội phòng chống tội phạm thuộc KNPA cũng sẽ tiến hành các đánh giá an toàn chi tiết xung quanh khu vực trường học và các tuyến đường đi lại của học sinh, để ngăn ngừa các vấn đề an toàn khác.

Riêng tại thủ đô của Hàn Quốc, hôm 12-9 Cơ quan Cảnh sát Seoul đã phát tín hiệu "cảnh báo khẩn cấp trường học" tới 1.373 trường và 780.000 phụ huynh. Hệ thống trực tuyến này cung cấp thông tin thời gian thực về các vụ việc liên quan tới người trẻ và hướng dẫn cách ứng phó.

Chính quyền Seoul còn thông báo sẽ cấp các thiết bị báo động an toàn cá nhân cho toàn bộ học sinh tiểu học từ năm tới, sau khi đã phân phát khoảng 113.000 thiết bị cho học sinh lớp 1 và lớp 2 tại 606 trường trong năm nay. Chương trình giờ đây sẽ được mở rộng tới tất cả các lớp, nâng tổng số học sinh được nhận lên 360.000 em.

Chính quyền thành phố cho biết họ sẽ phân phát thêm 100.000 chuông báo động "Help Me" (Hãy giúp tôi) trong năm nay. Không giống như chuông báo động cơ bản, thiết bị này còn được kết nối với các trung tâm kiểm soát an ninh tại các văn phòng quận.

Khi được kích hoạt, nó không chỉ phát ra tiếng chuông báo động mà còn cảnh báo cảnh sát gần đó, và gửi vị trí của trẻ đến tối đa 5 người giám hộ qua tin nhắn văn bản.

Loạt âm mưu bắt cóc Các biện pháp tăng cường an ninh được đưa ra sau loạt vụ việc, trong đó có vụ 3 thanh niên ở độ tuổi 20 bị cáo buộc âm mưu bắt cóc học sinh tiểu học tại quận Seodaemun, thủ đô Seoul vào hôm 28-8. Những ngày sau đó một loạt vụ việc tương tự xảy ra, gồm cả vụ một người đàn ông ngoài 60 tuổi bị bắt tại quận Gangbuk ở phía bắc Seoul vì cố tình ôm một bé 9 tuổi, và một đối tượng ngoài 30 tuổi ở thành phố Seogwipo trên đảo Jeju bị cáo buộc dụ dỗ một nữ sinh tiểu học vào ô tô bằng lời hứa việc làm thêm.

Tác giả: Thanh Bình

Nguồn tin: tuoitre.vn