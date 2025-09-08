Hàn Quốc đưa máy bay chở lao động bị bắt giữ ở Mỹ về nước

Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Mỹ bắt giữ những công nhân không có giấy tờ tại cơ sở nhà máy pin chung của Hyundai Motor Group và LG Energy Solution ở Georgia hôm 4-9 - Ảnh: KOREA HERALD/X

Theo Hãng tin Yonhap, ngày 7-9, Chánh Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Kang Hoon Sik thông báo nước này đã hoàn tất đàm phán với Mỹ về việc đưa hàng trăm công dân Hàn Quốc về nước, sau khi những người này bị bắt giữ tại một nhà máy sản xuất pin ở bang Georgia.

"Vẫn còn các thủ tục hành chính cần giải quyết. Sau khi các thủ tục hoàn tất, chuyến bay thuê bao sẽ khởi hành để đưa công dân của chúng ta về nước", ông Kang phát biểu trong một cuộc họp cấp cao giữa Đảng Dân chủ cầm quyền và Chính phủ.

Ông Kang cũng cam kết thúc đẩy việc cải thiện hệ thống visa cho công dân Hàn Quốc sang Mỹ làm việc để ngăn chặn những vụ việc tương tự trong tương lai.

475 người bị bắt giữ hôm 4-9 trong một cuộc truy quét nhập cư quy mô lớn tại Hyundai Metaplant ở Ellabell, bang Georgia - nơi đặt nhà máy sản xuất pin xe điện do Hyundai và LG Energy Solution của Hàn Quốc cùng vận hành.

Giới chức cho biết có khoảng 300 người trong số đó là công dân Hàn Quốc.

Cơ quan thực thi di trú và hải quan Mỹ (ICE) cho biết những người bị bắt đã làm việc bất hợp pháp tại Mỹ, trong đó có cả những người chỉ có visa ngắn hạn hoặc visa du lịch, không cho phép đi làm.

Giới chức Mỹ gọi đây là "chiến dịch thực thi pháp luật tại một địa điểm lớn nhất trong lịch sử của Cơ quan điều tra an ninh nội địa".

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung trước đó đã kêu gọi "tất cả các biện pháp cần thiết" để hỗ trợ những người bị giam giữ.

Trong tuyên bố gửi Đài CNN, người phát ngôn LG Energy Solution cho biết công ty đang hợp tác với quá trình xử lý vụ việc. Công ty cam kết nỗ lực hết sức để bảo đảm đưa nhân viên của mình và của các đối tác trở về an toàn, nhanh chóng.

LG Energy Solution trước đó cũng thông báo lãnh đạo bộ phận nhân sự đã sang Georgia để hỗ trợ việc thả những công dân Hàn Quốc bị bắt giữ. Công ty đã tạm ngừng phần lớn các chuyến công tác sang Mỹ.

