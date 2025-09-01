Các bác sĩ thực tập Hàn Quốc trở lại bệnh viện sau 18 tháng đình công

Khu vực dành riêng cho bác sĩ thực tập tại một bệnh viện ở Seoul - Ảnh: YONHAP

Theo tờ Korea Times ngày 31-8, nhóm bác sĩ thực tập này nằm trong diện tuyển bổ sung cho nửa cuối năm nay, sau khi các bệnh viện trên toàn quốc cơ bản hoàn tất quy trình tuyển dụng vào tuần trước.

Bộ Y tế Hàn Quốc dự kiến sẽ công bố số lượng bác sĩ chính xác trong những ngày tới. Đợt trở lại sẽ bắt đầu vào ngày 1-9.

Tại 5 bệnh viện lớn ở Seoul, tỉ lệ nộp đơn quay lại làm việc đạt 60 - 80%, tương đương khoảng 70% chỉ tiêu ở mỗi cơ sở.

Sự trở lại của đội ngũ này được kỳ vọng sẽ giảm bớt gánh nặng công việc vốn phụ thuộc vào lực lượng bác sĩ thực tập tại các bệnh viện, trước khi họ khởi xướng cuộc đình công từ đầu năm 2024.

Một số dịch vụ y tế từng bị gián đoạn sẽ sớm được nối lại, đồng thời, thời gian chờ khám tại bệnh viện cũng có thể được rút ngắn.

Cuộc đình công hàng loạt của các bác sĩ thực tập nổ ra vào tháng 2-2024, thời điểm Chính phủ Hàn Quốc công bố kế hoạch tăng thêm 2.000 chỉ tiêu, nâng tổng số tuyển sinh ngành y lên khoảng 5.000 sinh viên mỗi năm, bắt đầu từ năm 2025.

Điều này đã gây ra làn sóng phản đối khi các bác sĩ và sinh viên y khoa cho rằng Hàn Quốc đã có đủ số lượng bác sĩ. Họ yêu cầu chính phủ tăng lương, cải thiện điều kiện làm việc trước khi tuyển thêm nhân lực, nhằm tránh làm thị trường việc làm trở nên cạnh tranh hơn.

Hàng nghìn bác sĩ thực tập đã nghỉ việc, trong khi nhiều sinh viên y khoa tẩy chay lớp học tại thời điểm trên.

Các bác sĩ và sinh viên đã chấm dứt cuộc đình công sau khi chính phủ đảo ngược quyết định hồi đầu năm nay, khôi phục chỉ tiêu tuyển sinh năm 2026 về mức cũ, với khoảng 3.000 sinh viên mỗi năm.

Tuy vậy, giới chuyên môn cảnh báo những thách thức vẫn tồn tại khi nhiều bác sĩ thực tập có xu hướng ưu tiên làm việc tại các bệnh viện ở khu vực thủ đô thay vì các địa phương. Theo Đài KBS, tỉ lệ bác sĩ thực tập trở lại các bệnh viện ngoài thủ đô chỉ đạt khoảng 50 - 60%.

Ngoài ra, một bộ phận lớn trong số họ cũng tránh chọn những chuyên khoa như cấp cứu, nhi khoa và sản khoa, khiến áp lực tìm người ở các chuyên khoa này vẫn rất cao.

