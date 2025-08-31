Hàn Quốc kỷ luật nhiều sĩ quan sau vụ máy bay "xâm phạm không phận" Nhật Bản

Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, nguyên nhân vụ việc xuất phát từ “lỗi trong quá trình trao đổi thông tin giữa Không quân Hàn Quốc và phía Nhật Bản”. Cụ thể, máy bay dự định thực hiện chuyến bay từ Hàn Quốc, đi qua không phận Nhật Bản để đến một căn cứ tại Guam, nhưng đã không thông báo trước cho Lực lượng Phòng vệ Trên không Nhật Bản, nên không thể bay vào Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) của Nhật Bản. Do phải bay vòng, máy bay không đủ nhiên liệu, buộc phải bay vào không phận Nhật Bản và hạ cánh xuống căn cứ không quân Kadena của Mỹ tại Okinawa.

Máy bay vận tải quân sự C-130 của Hàn Quốc. Ảnh: Không quân Hàn Quốc

Ngay cả việc liên lạc với phía Nhật Bản để xin phép “hạ cánh dự phòng” (precautionary landing) cũng gặp trở ngại về ngôn ngữ. Kết quả là máy bay Hàn Quốc đã đi vào vùng trời Nhật Bản, buộc Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản phải điều chiến đấu cơ xuất kích ngăn chặn. Sau đó, máy bay vận tải quân sự Hàn Quốc phải “hạ cánh khẩn cấp” (emergency landing) xuống lãnh thổ Nhật Bản thay vì “hạ cánh dự phòng” như dự kiến. Không quân Hàn Quốc cho biết đã thi hành kỷ luật nghiêm khắc đối với 7 sĩ quan cao cấp có liên quan đến vụ việc.

Ngày 13/7, Bộ Quốc phòng Nhật Bản thông báo một máy bay vận tải quân sự loại C-130 của Hàn Quốc đã "xâm phạm không phận" Nhật Bản, khiến Lực lượng Phòng vệ Trên không phải điều máy bay chiến đấu ngăn chặn. Theo kết quả điều tra sơ bộ, sau khi cất cánh từ một sân bay ở Seoul, máy bay gặp thời tiết xấu nên bị chệch khỏi hành trình. Do không đủ nhiên liệu, máy bay buộc phải hạ cánh khẩn cấp xuống căn cứ Kadena.

Tuy nhiên, theo ông Hayashi Yoshimasa - Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản, do cân nhắc yếu tố Hàn Quốc là đối tác quan trọng, Chính phủ Nhật Bản đã không gửi công hàm phản đối mà chỉ “phối hợp chặt chẽ với phía Hàn Quốc để xử lý”.

Tác giả: Tuấn Nhật

Nguồn tin: vov.vn