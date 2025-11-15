Trợ lý thầy Kim mất việc tại V-League sau 10 trận chỉ thắng 1

Sau khi chia tay HLV Popov, CLB Thanh Hóa ký hợp đồng với ông Choi Won-kwon - trợ lý của HLV Kim Sang-sik tại đội tuyển Việt Nam - về dẫn dắt từ tháng 7, với tham vọng chinh phục các danh hiệu mùa 2025/26 này.

Tuy nhiên ngay trong trận ra quân Cúp Quốc gia - nơi Thanh Hóa từng giành cú đúp vô địch mùa 2023 và 2024, đội bóng xứ Thanh thua đau HAGL 0-2 trên sân nhà và bị loại.

HLV Choi Won-kwon chia tay CLB Thanh Hóa

Mới đây nhất tại vòng 11 V-League, Thanh Hóa tiếp tục gây thất vọng lớn khi để HAGL cầm hòa 1-1. Kết quả này được xem như giọt nước tràn ly khiến lãnh đạo CLB Thanh Hóa quyết định chia tay ông Choi Won-kwon.

Tại V-League mùa này, thầy trò HLV Choi Won-kwon đá 10 trận song chỉ thắng 1, hòa 5 và thua 4, giành vỏn vẹn 8 điểm, tạm xếp hạng 11/14.

Thành tích bết bát này của CLB Thanh Hóa đến từ nhiều yếu tố, trong đó bao gồm biến động thượng tầng khi Chủ tịch CLB - ông Cao Tiến Đoan bị bắt.

Ở phát biểu cuối cùng trước khi bị sa thải, HLV Choi Won-kwon cho biết các cầu thủ đã bị nợ lương 3-4 tháng qua và chờ đợi nguồn tài trợ mới để hy vọng vực dậy.

Trong bối cảnh khó khăn nhiều bề, phương án thuê thầy ngoại mới gần như không khả thi với CLB Thanh Hóa lúc này. Nhiều khả năng trợ lý Mai Xuân Hợp sẽ được đẩy lên thay ông Choi Won-kwon trong vai trò HLV trưởng.

Hiện CLB Thanh Hóa đang tạm nghỉ và dự kiến sẽ hội quân tập luyện trở lại vào ngày 23-11. Do V-League nhường lịch cho tuyển quốc gia đá vòng loại Asian Cup 2027 và U22 dự SEA Games nên phải tới ngày 1-2-2026, CLB Thanh Hóa mới thi đấu trở lại, bằng trận tiếp Nam Định tại vòng 12.

Tác giả: Băng Tâm

Nguồn tin: anninhthudo.vn