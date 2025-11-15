Quế Ngọc Hải chia tay Thanh Hóa, gia nhập bến đỗ đầy bất ngờ

Quế Ngọc Hải đạt thỏa thuận chia tay Thanh Hóa chỉ sau nửa mùa giải gắn bó - Ảnh: TH

Theo nguồn tin của Bongdaplus, trung vệ Quế Ngọc Hải đã đạt thỏa thuận để chia tay Thanh Hóa sau khi vòng 11 V.League 2025/26 khép lại. Trận đấu với HAGL trên sân Pleiku vừa qua cũng là lần cuối cùng trung vệ 32 tuổi khoác áo đội bóng xứ Thanh.

Thông tin Ngọc Hải chia tay Thanh Hóa chỉ sau nửa mùa giải khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Bến đỗ mới của cựu đội trưởng ĐT Việt Nam nhiều khả năng sẽ là SHB Đà Nẵng. Đội bóng sông Hàn đang có sự khởi đầu khó khăn ở V.League 2025/26. Sau 11 vòng, SHB.ĐN mới chỉ có 7 điểm, đứng cuối BXH. Sự có mặt của Ngọc Hải được kỳ vọng sẽ giúp đội chủ sân Hòa Xuân cải thiện khả năng phòng ngự.

Quế Ngọc Hải gia nhập Thanh Hóa với bản hợp đồng có thời hạn 3 năm hồi đầu mùa giải 2025/26. Với kinh nghiệm chuyên môn đã được khẳng định, Ngọc Hải được kỳ vọng sẽ là điểm tựa nơi hàng thủ của đội bóng xứ Thanh. Đáng tiếc là những chấn thương dai dẳng đã khiến trung vệ kỳ cựu này không đóng góp được nhiều cho Thanh Hóa. Anh mới chỉ ra sân được 6 trận, trong đó có 2 trận đá đủ 90 phút cho đội bóng xứ Thanh. Ở 4 trận đấu còn lại, Ngọc Hải chỉ thi đấu tổng cộng khoảng hơn 20 phút.

Bến đỗ mới của Ngọc Hải nhiều khả năng sẽ là SHB.ĐN - Ảnh: TH

Mùa này, Thanh Hóa gặp nhiều khó khăn về tài chính vì Chủ tịch Cao Tiến Đoan bị bắt. Tài khoản CLB bị phong tỏa nên thầy trò HLV Choi Won Kwon bị nợ lương nhiều tháng. Mới nhất, Thanh Hóa đã bị FIFA cấm chuyển nhượng tạm thời 3 kỳ liên tiếp vì chưa hoàn tất nghĩa vụ tài chính với trung vệ Igor Silva ở mùa trước. Họ hiện xếp ở vị trí thứ 11 V.League mùa này với 8 điểm, sau 1 trận thắng, 5 hoà và 5 thua. Nhà cựu vô địch Cúp QG chỉ hơn đội bét bảng SHB.ĐN có 1 điểm.

Những bất ổn về tài chính cũng được xem là lý do dẫn đến cuộc chia tay của Ngọc Hải với Thanh Hóa. Trung vệ này ra đi cũng sẽ giúp đội bóng xứ Thanh giảm bớt gánh nặng về tài chính. Ngoài việc để Ngọc Hải đến bến đỗ mới, Thanh Hóa cũng đã nói lời chia tay HLV Choi Won Kwon. Đội bóng xứ Thanh sẽ bổ nhiệm HLV Mai Xuân Hợp ngồi vào ghế nóng mà nhà cầm quân người Hàn Quốc để lại.

Theo nguồn tin của Bongdaplus, bên cạnh sự ra đi của Ngọc Hải, nhiều khả năng Thanh Hóa cũng sẽ để 2 cầu thủ quan trọng khác chuyển đến SHB.ĐN ở lượt về.

Tác giả: Song Anh

Nguồn tin: bongdaplus.vn