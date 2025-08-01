Hộ gia đình độc thân trở thành xu hướng ở Hàn Quốc, vượt 10 triệu người

Khu nhà hộp "jjokbangchon" gồm nhiều căn hộ một phòng và là nơi cư trú của nhóm người trưởng thành thu nhập thấp ở phía tây Seoul - Ảnh: YONHAP

Theo Hãng tin Yonhap ngày 27-8, tổng số hộ gia đình tại Hàn Quốc đạt mốc hơn 24 triệu hộ vào năm ngoái, tăng gần 1 triệu hộ so với năm 2020.

Trong đó hộ gia đình độc thân chiếm 42% tổng số, tăng từ mức 39,2% khi vượt mốc 9 triệu hộ vào năm 2020.

Cùng giai đoạn, số hộ hai người cũng tăng từ 5,4 triệu lên 6,01 triệu, trong khi số hộ có bốn thành viên trở lên giảm 670.000, còn 3,9 triệu hộ.

Theo số liệu Bộ Nội vụ, trong tổng số hơn 10 triệu hộ gia đình một người, có 3,2 triệu hộ là những người ở độ tuổi 20-30, trong khi 3,81 triệu hộ là những người từ 60 tuổi trở lên.

Số lượng người già sống một mình ở Hàn Quốc cũng tăng đều đặn kể từ năm 2015, với riêng năm 2024 tăng 37,8% so với năm 2023.

Theo tờ Korea Herald, ngày càng nhiều người trẻ trong độ tuổi từ 20-30 ở nước này lựa chọn không kết hôn và sống một mình sau đại học hoặc khi đi làm. Điều này là một trong những nguyên nhân chính khiến tỉ lệ hộ gia đình độc thân gia tăng nhanh chóng.

"Cơ cấu hộ gia đình một người phản ánh thực trạng rằng Hàn Quốc đang trở thành một xã hội siêu già hóa và ngày càng nhiều người trẻ không muốn dọn khỏi nhà vì chi phí sống đắt đỏ", giáo sư Jung Jae Hoon từ khoa phúc lợi xã hội của Đại học Nữ sinh Seoul Hàn Quốc chia sẻ.

Giáo sư cũng dành sự quan tâm đến nguy cơ người Hàn Quốc bị cô lập và suy giảm sức khỏe tinh thần khi mô hình gia đình này đang trở nên phổ biến.

"Mặc dù việc sống một mình có thể mang lại sự tự chủ, nhưng nó cũng làm gia tăng nguy cơ cô đơn, trầm cảm và cô lập bản thân", ông nói thêm.

Theo dữ liệu của Bộ Nội vụ và An toàn ngày 27-8, cuối năm 2024, Hàn Quốc ghi nhận dân số đạt 51,2 triệu người, giảm từ mức 51,8 triệu người vào năm 2020.

Mặc dù tốc độ suy giảm dân số đã chậm lại kể từ khi đạt đỉnh vào năm 2022, xu hướng giảm tổng thể vẫn tiếp diễn, theo tờ Korea Herald.

Tác giả: Xuân Thảo

Nguồn tin: tuoitre.vn