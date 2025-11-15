Thuốc nổ tang vật phát nổ trong đồn cảnh sát ở Ấn Độ, 7 người thiệt mạng

Hỏa hoạn bùng lên sau vụ nổ tại đồn cảnh sát Nowgam. Ảnh: NDTV

Hãng tin NDTV sáng nay (15/11, giờ Hà Nội) dẫn nguồn tin tại bang Jammu & Kashmir ở phía Bắc Ấn Độ xác nhận, một vụ nổ lớn đã xảy ra lúc nửa đêm tại đồn cảnh sát Nowgam ở khu vực Srinagar khi "một nhóm nhân viên pháp y và cảnh sát đang kiểm tra vật liệu nổ" là tang vật được thu giữ trong một vụ án.

Ít nhất 7 người đã thiệt mạng và 27 người khác bị thương trong vụ việc. Nguồn tin cho rằng, số nạn nhân thiệt mạng có thể còn tăng vì ít nhất 5 nạn nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch. NDTV cũng thông tin thêm, hầu hết nạn nhân thiệt mạng là cảnh sát và nhân viên pháp y.

Cùng ngày, tờ News18 cho biết thêm, vụ nổ hiện được giới chức Ấn Độ coi là một vụ tai nạn. Khối thuốc nổ nêu trên được cảnh sát thu giữ trong các cuộc đột kích nhắm vào mạng lưới khủng bố có liên quan đến vụ đánh bom xe khiến 18 người thiệt mạng ở New Delhi vài hôm trước.

Trong chiến dịch ở bang Jammu & Kashmir, cảnh sát Ấn Độ đã bắt giữ một loạt nghi phạm khủng bố, bao gồm một số nhân vật làm việc trong các trường học và bác sĩ. Những kẻ này bị cáo buộc gây quỹ, mua thuốc nổ rồi tự tìm cách lắp ráp thiết bị nổ để thực hiện các cuộc tấn công.

Theo hãng tin Times of India, khối thuốc nổ gây ra vụ tai nạn tại đồn cảnh sát Nowgam "là một phần trong số 360kg hóa chất nổ được thu giữ từ một nhà kho được thuê bởi nghi phạm Muzammil Ganaie". Ganaie là một bác sĩ và đã bị cảnh sát Ấn Độ bắt giữ trước đó.

Tác giả: Thái Hà

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân