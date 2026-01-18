Hàn Quốc giành vé cuối cùng vào bán kết Giải U23 châu Á 2026

Niềm vui của các cầu thủ Hàn Quốc sau khi ghi bàn vào lưới U23 Úc - Ảnh: AFC

Cuộc đọ sức giữa U23 Hàn Quốc và Úc là trận tứ kết duy nhất ở Giải U23 châu Á 2026 có kết quả thắng thua trong 90 phút thi đấu chính thức.

Dù kết quả có phần khác biệt so với 3 trận tứ kết trước đó nhưng cuộc đọ sức giữa U23 Hàn Quốc và Úc cũng không hề cởi mở. Về mặt thế trận, U23 Hàn Quốc tỏ ra nhỉnh hơn với thời gian kiểm soát bóng lên đến 56%.

Cả hai đội đều chơi thiên về sức mạnh và bóng dài nên các CĐV theo dõi trận đấu có phần chưa thoả mãn. Do đó, cơ hội thực sự không nhiều và bàn thắng chỉ đến từ sau những khoảnh khắc mất tập trung của hàng thủ hai đội.

U23 Hàn Quốc đã tìm được bàn thắng mở tỉ số từ tình huống như vậy. Phút 21, Baek Ga On băng xuống đón đường chuyền dài của đồng đội rồi dứt điểm 1 chạm đưa bóng qua đầu thủ môn U23 Úc, ghi bàn mở tỉ số trận đấu.

U23 Hàn Quốc là đội cuối cùng giành vé vào bán kết Giải U23 châu Á 2026 - Ảnh: AFC

Lợi thế dẫn bàn của U23 Hàn Quốc bị san bằng ở phút 51. Jed Drew cầm bóng đột phá và vượt qua hàng loạt cầu thủ U23 Hàn Quốc bên cánh phải rồi chọc khe cho Luka Jovanović. Jovanović nhận bóng rồi lừa qua thủ môn U23 Hàn Quốc trước khi dứt điểm vào lưới trống, ghi bàn cân bằng tỉ số 1-1.

Những phút tiếp theo, thế trận trên sân diễn ra giằng co khá quyết liệt. Trận đấu trôi về những phút cuối và khi các CĐV nghĩ đến những phút đá hiệp phụ thì bất ngờ xảy ra. Phút 88, từ quả đá phạt góc của đồng đội, Shin Min Ha lao vào đánh đầu ấn định chiến thắng chung cuộc 2-1 cho Hàn Quốc.

Đánh bại U23 Úc, Hàn Quốc ghi tên mình vào bán kết. Đối thủ của họ trong vòng đấu giành cho 4 đội mạnh nhất sẽ là U23 Nhật Bản (18h30 ngày 20-1). Đây được xem là trận chung kết sớm của giải.

Tác giả: Hoài Dư

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ