Bắt 3 người Hàn Quốc điều hành đường dây lừa đảo tại Campuchia, đang trốn ở Đà Nẵng

Các nghi phạm liên quan tại cơ quan công an - Ảnh: H.B.

Tối 4-12, Công an TP Đà Nẵng phối hợp Cục Đối ngoại (Bộ Công an) bàn giao ba nghi phạm người Hàn Quốc có lệnh truy nã quốc tế cho cơ quan chức năng Hàn Quốc để di lý về nước.

Những người liên quan gồm Choi Minsu (26 tuổi), Choi Jinwoo (25 tuổi) và Seo Jaeseok (28 tuổi).

Đây là nhóm bị Interpol (Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế) truy nã đỏ theo yêu cầu của Hàn Quốc với các tội danh lừa đảo, tổ chức tội phạm và mua bán người.

Theo cơ quan chức năng, ba nghi phạm trên điều hành một đường dây lừa đảo tình cảm qua mạng tại khu phức hợp Bavet của Campuchia (giáp biên giới Việt Nam), sử dụng công nghệ deepfake giả danh phụ nữ tiếp cận nhiều nạn nhân nam giới.

Sau khi tạo dựng lòng tin, các đối tượng dụ dỗ nạn nhân tham gia "nhiệm vụ du lịch có trả phí" với cam kết tài trợ chi phí ăn ở, vé máy bay, hoàn tiền sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Khi các nạn nhân dính bẫy và bị dẫn dụ sang Việt Nam hoặc Thái Lan, nhóm này tiếp tục dụ dỗ sang Campuchia. Tại đây, các nạn nhân bị thu hộ chiếu, giam giữ và cưỡng ép học thuộc "kịch bản lừa đảo" để thực hiện hành vi lừa đảo trực tuyến.

Từ tháng 8 đến tháng 12-2024, đường dây đã chiếm đoạt khoảng 1 triệu USD.

Giữa tháng 10-2025, khi nắm thông tin nhóm trên chạy trốn từ Campuchia sang Việt Nam và đang lẩn trốn tại Đà Nẵng, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an Đà Nẵng đã triển khai xác minh và phát hiện cả ba đang ẩn náu tại một khách sạn ở phường An Hải (Đà Nẵng).

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã phối hợp Phòng Cảnh sát cơ động và Công an phường An Hải tổ chức bắt giữ.

Quá trình đấu tranh, cả ba nghi phạm khai là đối tượng bị Interpol truy nã.

Tác giả: Đoàn Cường

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ