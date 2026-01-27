Hai tướng Trương Hựu Hiệp, Lưu Chấn Lập bị điều tra vì phá hoại 'chế độ trách nhiệm của ông Tập'

Hai ông Trương Hựu Hiệp (trái) và Lưu Chấn Lập bị mở điều tra vì phá hoại chế độ trách nhiệm của Chủ tịch Quân ủy Tập Cận Bình - Ảnh: REUTERS, SCMP

Báo Financial Times dẫn thông báo của Giải phóng quân Nhật báo (cơ quan ngôn luận chính thức của Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc - PLA) cho biết hai ông Trương Hựu Hiệp và Lưu Chấn Lập bị điều tra do đã làm suy yếu quyền chỉ huy quân đội của Chủ tịch Tập Cận Bình.

Trước đó, hôm 24-1, Trung Quốc thông báo đã mở cuộc điều tra nhắm vào hai quan chức quân đội hàng đầu của nước này, bao gồm Thượng tướng, Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương Trương Hựu Hiệp (75 tuổi) và Thượng tướng, Ủy viên Quân ủy Trung ương kiêm Tham mưu trưởng Bộ Tham mưu liên hợp Lưu Chấn Lập (68 tuổi).

Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết ông Trương và ông Lưu bị điều tra vì "vi phạm kỷ luật nghiêm trọng và vi phạm pháp luật", cách nói quen thuộc của Bắc Kinh để chỉ hành vi tham nhũng.

Tuy nhiên trong bài xã luận đăng ngày 25-1, Giải phóng quân Nhật báo cho biết ông Trương và ông Lưu đã "chà đạp và phá hoại nghiêm trọng chế độ do Chủ tịch Quân ủy Trung ương phụ trách (chế độ trách nhiệm)", tức Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Bài xã luận nhấn mạnh: "Hai ông Trương Hựu Hiệp và Lưu Chấn Lập, với tư cách là cán bộ cấp cao của Đảng và quân đội, đã phụ lòng tin tưởng và trọng trách của Trung ương Đảng và Quân ủy Trung ương, chà đạp và phá hoại nghiêm trọng chế độ trách nhiệm của Chủ tịch Quân ủy, tiếp tay nghiêm trọng cho các vấn đề chính trị và tham nhũng, ảnh hưởng đến sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng đối với quân đội và gây nguy hại cho nền tảng cầm quyền của Đảng".

Theo Hiến pháp Trung Quốc, lãnh đạo nhà nước và Đảng Cộng sản Trung Quốc giữ chức chủ tịch Quân ủy Trung ương, có quyền quyết định tối cao đối với quân đội.

Bài viết trên nhấn mạnh toàn thể sĩ quan và binh sĩ PLA phải kiên quyết ủng hộ quyết định của Trung ương Đảng lấy Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình làm cốt lõi, kiên quyết tuân theo chỉ huy của Trung ương Đảng, Quân ủy Trung ương và Chủ tịch Tập.

"Chúng ta tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo vững mạnh của Trung ương Đảng lấy đồng chí Tập Cận Bình làm cốt lõi, quân đội tất yếu sẽ quét sạch mọi hiện tượng tiêu cực tham nhũng, luôn là lực lượng anh hùng mà Đảng và nhân dân hoàn toàn có thể tin cậy", cơ quan ngôn luận của PLA nhấn mạnh.

Cuộc điều tra trên đã đưa Quân ủy Trung ương vào tình trạng gần như "không còn ai". Ngoài Chủ tịch Tập, thành viên duy nhất của Quân ủy Trung ương còn tại vị là Bí thư Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Quân ủy Trung ương Trương Thăng Dân.

Chuyên gia nghiên cứu PLA tại Viện Chính sách xã hội châu Á (Mỹ) Lyle Morris cho rằng việc ông Tập thực hiện một bước đi quyết liệt như vậy cho thấy ông đã có sự ủng hộ hoàn toàn của Đảng và tự tin đã củng cố vững chắc quyền kiểm soát của ông đối với quân đội.

"Ông Tập tự tin vào sự kiểm soát quyền lực của mình để chống chọi được với những phản ứng trái chiều", ông Morris đánh giá.

Tác giả: Ngọc Đức

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ