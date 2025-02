Hai thiếu niên nghịch dại, mang bê tông đặt trên đường sắt

Bình Thuận có tuyến đường sắt Bắc - Nam đi qua dài 177km, dọc qua 6 huyện của tỉnh. Thời gian qua, trên tuyến đường sắt qua tỉnh này xảy ra tình trạng gây mất an toàn như ném đá vào tàu, lấn chiếm an toàn hành lang đường sắt, có người đặt chướng ngại vật trên đường sắt gây đe dọa an toàn chạy tàu.

Công an và lực lượng chức năng đến hiện trường vụ đặt chướng ngại vật trên đường sắt vào các ngày 3-4/2/2025.

Xác định đây là hành vi nguy hiểm, đe dọa trực tiếp đến an toàn chạy tàu nên Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Bình Thuận đã phối hợp Công an huyện Hàm Thuận Bắc, Công an xã Hàm Hiệp và Tiểu ban An ninh trật tự đường sắt khu vực Bình Thuận vào cuộc xác minh, điều tra làm rõ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác đã xác định 2 thiếu niên, L.P.T và P.Đ.L (cùng SN 2011, cùng trú tại xã Hàm Hiệp, Hàm Thuận Bắc) đã đặt một số trướng ngại vật trên đường sắt với mục đích đùa nghịch.

Tổ công tác đã bàn giao cho Công an xã Hàm Hiệp lập biên bản, cho gia đình ký bảo lãnh, quản lý giáo dục L.P.T và P.Đ.L do 2 trường hợp trên còn đang ở tuổi vị thành niên.

Tác giả: Trần Tuấn

Nguồn tin: cand.com.vn