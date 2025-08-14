Xử phạt hơn 234 triệu đồng vụ tài xế xe khách khai tên giả chở vượt 21 người

Ngày 14-8, Phòng CSGT, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa phát hiện và xử lý một trường hợp tài xế xe khách chở quá số người quy định, đồng thời mượn tên, giấy phép lái xe (GPLX) của người khác nhằm qua mặt lực lượng chức năng.

Trước đó, vào lúc 16 giờ ngày 11-8, tại Km1729+200 đường Hồ Chí Minh (đoạn qua xã Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk) tổ công tác của Trạm CSGT Krông Búk (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk) đã dừng kiểm tra xe khách BKS: 37F chở quá số người quy định 67/46 người.

Lực lượng CSGT đã kiểm tra và phát hiện tài xế H. không có bằng lái xe hạng E và chở vượt 21 hành khách

Lúc này, tài xế khai tên Hoàng Viết H. (sinh năm 1986, xóm Xuân Hinh, xã Đại Huê, tỉnh Nghệ An) và xuất trình GPLX (bản chụp). Qua kiểm tra, lực lượng CSGT phát hiện giấy phép lái xe đang bị tước tại Phòng CSGT tỉnh Quảng Ngãi có thời hạn 23 tháng, kể từ ngày 21-7-2025. Sau đó, tổ công tác đã tiến hành lập biên bản xử lý vi phạm hành chính, đồng thời ra quyết định tạm giữ phương tiện theo quy định.

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk, với các hành vi trên, tài xế bị phạt 19 triệu đồng với lỗi không có giấy phép lái xe và phạt 31,5 triệu đồng đối với hành vi chở dư 21 hành khách; phạt chủ xe 58 triệu đồng đối với hành vi giao xe cho người không có GPLX điều khiển phương tiện và phạt 126 triệu đồng với lỗi giao xe cho tài xế chở dư 21 hành khách. Tổng số tiền xử phạt là 234,5 triệu đồng.

Qua kiểm tra lực lượng Công an xác định tài xế Bá H. đã mượn bằng lái xe của người khác để hành nghề lái xe

Khi CSGT mời tài xế lên làm việc để ra quyết định xử phạt, người này có đơn xin giải quyết, được nộp phạt sớm để lấy xe ra. Tuy nhiên, khi được CSGT yêu cầu cung cấp căn cước công dân, tài xế nói không có, trả lời vòng vo, lúng túng trước các câu hỏi. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, CSGT tiếp tục đấu tranh làm rõ. Cuối cùng, tài xế thừa nhận tên thật là Nguyễn Bá H. (sinh năm 1987, xã Quế Phong, tỉnh Nghệ An) và chưa có GPLX hạng E để điều khiển xe khách.

Tại cơ quan công an, Bá H. khai trước đây từng đi làm cùng với anh Hoàng Viết H., quen biết nên chụp lại GPLX của anh này để đi xin việc cho dễ. Khi bị kiểm tra, Bá H. dùng thông tin của Viết H. mà không biết GPLX của Viết H. đã bị tước trước đó.

Tác giả: Mai Cường

Nguồn tin: sggp.org.vn