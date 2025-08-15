Xe đầu kéo chở gần 20 tấn sầu riêng lật giữa đèo

Xe đầu kéo chở gần khoảng 20 tấn sầu riêng đang đổ đèo ở Lâm Đồng thì bị lật, chắn ngang một phần đường. Đến đầu giờ chiều ngày 15/8, công tác cứu hộ vẫn đang tiếp tục.

Sáng cùng ngày, xe đầu kéo biển số 77C-150.95, lưu thông từ hướng hồ Đa Mi về Quốc lộ 28 (thuộc địa bàn Bình Thuận trước đây). Khi xe đổ đèo đến km19 qua xã Đông Giang thì bị lật nghiêng.

Lực lượng chức năng có tại hiện trường để điều tiết giao thông. Ảnh: B.H

Tại hiện trường, phần rơ-moóc đông lạnh nằm trong lề, đầu kéo chắn một phần đường. May mắn, không có thương vong về người. Các phương tiện lưu thông ngang qua phải giảm tốc độ, tránh xe đang bị lật.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt, tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông.

Xe lật chắn ngang phần đường. Ảnh: B.H

Đồng thời điều xe cứu hộ được đến hiện trường. Nhưng do xe đầu kéo chở khoảng gần 20 tấn sầu riêng khá nặng nên phải bốc dở hàng sang xe khác trước khi cứu hộ phương tiện.

