Cháu bé 6 tuổi rơi xuống hố nước cạnh nhà bị đuối nước tử vong ở Quảng Trị

Lúc 16h20 ngày 26/8, cháu N.Q.B, 6 tuổi, ở thôn 2 Phúc Khê, xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị bị rơi xuống hố nước cạnh nhà và đuối nước. Ba mẹ cháu B. hiện đang đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài nên cháu sống với ông bà nội.

Hiện trường cháu bé bị rơi xuống nước tử vong

Gia đình này đang xây dựng nhà, có đào 1 hố để làm hầm phốt nhà vệ sinh ở cạnh nhà. Do trời mưa nên hố này ngập đầy nước. Thời điểm trời mưa to, không có người lớn để ý, cháu B. ra khu vực này và bị rơi xuống hố nước. Đến chiều tối người nhà mới phát hiện ra, cháu B. đã tử vong.

Tác giả: Thanh Hiếu

Nguồn tin: Báo VOV





