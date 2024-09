Hai tàu hoang trôi từ Trung Quốc sang Việt Nam, nguy cơ đâm sập cầu trên sông Hồng

Ngày 9/9, UBND tỉnh Yên Bái vừa có văn bản gửi Uỷ ban Quốc gia Ứng phó Sự cố, thiên tai và TKCN, về việc xử lý 2 tàu xà lan trôi dạt trên Sông Thao.Theo văn bản, tỉnh Yên Bái nhận được tin báo có 2 tài xà lan đứt neo trôi dạt từ Trung Quốc đang trôi trên địa phận Lào Cai và dự kiến đến địa phận Yên Bái vào khoảng 22h30 cùng ngày.

Hiện nay, trên địa phận tỉnh Yên Bía có 8 cầu bắc qua sông Thao, trong đó có cầu Yên Bái được xây dựng như cầu Phong Châu, tỉnh Phú Thọ.

Hai tàu có tải trọng khoảng 100 tấn và đều không có người

Trao đổi về vấn đề trên Cục Đường thủy nội địa Việt Nam cho biết, hai tàu từ Trung Quốc trôi dạt trên sông Hồng về hướng cầu Cốc Lếu (TP. Lào Cai).

Dự kiến trong tối 9/9, hai tàu từ Trung Quốc trên sẽ trôi dạt đến cầu Phố Lu (bắc qua sông Hồng tại huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai).

Đây là hai tàu hút, tải trọng khoảng 100 tấn, trên cả hai tàu đều không có người. Hai tàu này trôi dạt đến cầu Cốc Lếu nhưng chưa gây ảnh hưởng đến cầu. Sau đó tàu tiếp tục trôi đến khu vực cầu Phố Mới (nằm cách cầu Cốc Lếu khoảng 2,5km về phía hạ lưu).

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam cũng như các địa phương liên quan không đủ năng lực, thiết bị để xử lý hai tàu trên.

Để tránh làm ảnh hưởng đến kết cấu cầu đường bộ, đường sắt khi mực nước lũ trên sông Hồng dâng cao, Cục Đường thủy nội địa đề nghị Bộ Giao thông vận tải báo cáo Thủ tướng chỉ đạo Bộ Quốc phòng chủ trì xử lý.

Tác giả: Giang Hà

Nguồn tin: vietnamfinance.vn