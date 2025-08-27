Hãi hùng cảnh xe đầu kéo chở quặng chất cao ngất ngưởng ở Hà Tĩnh

Your browser does not support the video tag.

Hãi hùng cảnh xe đầu kéo chở quặng chất cao ngất ngưỡng ở Hà Tĩnh

Theo phản ánh của người dân, thời gian gần đây những đoàn xe đầu kéo đến chở hàng thạch cao tại bãi tập kết thạch cao của Công ty TNHH MTV Việt - Lào (VILACO) chi nhánh Hà Tĩnh đóng tại xã Hương Trạch (cũ), nay là xã Phúc Trạch, sau đó theo tuyến đường Hồ Chí Minh, xuống Quốc lộ 15 rồi đi theo nhiều hướng khác nhau để bán. Dòng xe này được thiết kế dài, thường xuyên chất hàng vượt thùng, tạo thành những “núi quặng di động”. Trong lúc đường Hồ Chí Minh đoạn qua huyện Hương Khê (cũ) và Quốc lộ 15 lại khá hẹp, mật độ giao thông đông, khiến phương tiện này thành nỗi ám ảnh của người tham gia giao thông.

Từng đoàn xe đầu kéo vào bãi tập kết của Công ty TNHH MTV Việt - Lào chở hàng thạch cao

Ghi nhận của phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân tại bãi tập kết thạch cao của Công ty VILACO, từng đoàn xe đầu kéo nối đuôi nhau vào nhận hàng. Thời điểm phóng viên ghi hình xe đầu kéo BKS 38H - 01031 kéo theo rơ moóc 38R -0252, xe đầu kéo BKS 38H – 1364 kéo rơ moóc 38R – 0156, xe BKS 38H – 00153 kéo rơ moóc 38R – 00015…. sau khi vào bãi tập kết được các máy xúc, xúc thạch cao lên xe. Những xe này đều được xúc cao vượt quá thành thùng từ khoảng 50-70cm. Sau khi xúc xong tài xế nhanh chóng lấy bạt phủ kín phần đầu kéo chở quặng nhằm tránh rơi vãi thạch cao ra đường, đồng thời cũng “che mắt” qua mặt các cơ quan chức năng.

Ông Nguyễn Trọng Hùng, một người dân tham gia giao thông trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua huyện Hương Khê (cũ) và Quốc lộ 15 cho biết: “Thời gian gần đây tôi thấy lượng xe đầu kéo chở quặng xuất hiện khá nhiều. Họ chở hàng hóa dù đã đậy kín bạt nhưng dễ dàng nhận thấy nó vượt cao hơn thùng xe. Những tuyến đường này khá hẹp, mật độ lưu lượng phương tiện khá đông nên rất nguy hiểm. Chúng tôi mong muốn các cơ quan chức năng cần tăng cường tuần tra, chấn chỉnh để đảm bảo an toàn cho người dân cũng như các phương tiện tham gia giao thông”.

Những chiếc xe chở cao ngất ngưỡng như những quả núi di động trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua huyện Hương Khê (cũ)

Hằng năm dù lực lượng chức năng đã thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở, yêu cầu ký cam kết thậm chí nhiều lần ra quân xử lý, cân tải trọng và lập biên bản vi phạm, mới đây nhất là vào ngày 11/8, Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh tổ chức tuyên truyền, cam kết chấp hành pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đối với 79 đơn vị kinh doanh vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh, thế nhưng nhiều chủ phương tiện vẫn không chấp hành.

Khi xe đầu kéo BKS 38H – 1364 kéo rơ moóc 38R – 0156, xe BKS 38H – 00153 kéo rơ moóc 38R – 00015 từ bãi tập kết di chuyển theo đường mòn Hồ Chí Minh đến Quốc lộ 15 đoạn Khe Giao (giao nhau giữa Toàn Lưu và xã Xuân Lộc thì bị tổ tuần tra của Đội CSGT số 7 thuộc Phòng CSGT tỉnh Hà Tĩnh ra tín hiệu kiểm tra. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã lập biên bản cả 2 phương tiện nêu trên về lỗi chở hàng quá chiều cao theo quy định, riêng xe BKS 38H – 00153 kéo rơ moóc 38R – 00015 còn bị lập biên bản thêm lỗi không niêm yết thông tin trên xe.

Lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản xử lý 2 phương tiện vi phạm về lỗi chở hàng quá chiều cao quy định

Khi lực lượng chức năng dừng kiểm tra 2 phương tiện trên, thì bất ngờ những chiếc xe đầu kéo còn lại lấy hàng ở bãi tập kết của Công ty VILACO đã dừng lại hoặc tấp vào lề đường để trốn tránh.

