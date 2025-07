Nghệ An: Ưu tiên cứu trợ, xe chở quặng tạm thời dừng chạy trên Quốc lộ 7

Những ngày qua, do ảnh hưởng của cơn bão số 3, mưa lớn kéo dài khiến nhiều xã ở miền Tây Nghệ An rơi vào tình trạng chia cắt, đường sá bị sạt lở nghiêm trọng. Tuyến Quốc lộ 7 – tuyến đường huyết mạch kết nối đồng bằng với các xã vùng cao cũng xuất hiện nhiều điểm sạt lở, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân và công tác cứu trợ đang diễn ra.

Theo thông tin từ Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 2 (Phòng CSGT, Công an tỉnh Nghệ An), một số xe chở quặng đã kịp thời về xuôi khi nước lũ vừa rút. Tuy nhiên, hiện tại vẫn còn 4 xe tải chở quặng đang phải dừng lại ở xã Hữu Kiệm và Mường Xén, chờ lệnh thông tuyến.

Xe chở quặng lập tức lưu thông sau khi thông tuyến Quốc lộ 7 gây cản trợ công tác cứu trợ

Quyết định tạm cấm xe chở quặng lưu thông không chỉ là ý kiến của Cảnh sát Giao thông mà còn là kết quả của sự phối hợp đồng bộ giữa Hải quan, Thanh tra giao thông và chính quyền địa phương. Sự phối hợp này giúp siết chặt quản lý vận tải, ngăn chặn các xe trọng tải lớn gây ách tắc hoặc tai nạn trên cung đường đang chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai.

Song song đó, việc ưu tiên thông tuyến cho các xe cứu hộ và vận chuyển hàng hóa cứu trợ là vô cùng cấp thiết. Nhiều khu vực miền Tây Nghệ An đang bị chia cắt, rất cần sự tiếp cận nhanh chóng để hỗ trợ người dân.

Theo một số người dân, trong bối cảnh thiên tai phức tạp như hiện nay, việc giữ vững an toàn giao thông và thông suốt Quốc lộ 7 là rất quan trọng. Các phương tiện siêu trọng như xe chở quặng cố tình di chuyển không chỉ tạo nguy cơ cao mất an toàn mà còn cản trở nghiêm trọng đến tốc độ và hiệu quả của công tác cứu trợ khẩn cấp.

Tác giả: Phan Huy

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn