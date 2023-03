Hai anh em ruột nhận mức án 40 năm tù giam vì buôn bán ma túy

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát:

Khoảng 10 giờ 55 phút, ngày 28/8/2022, Nông Văn Sáu điều khiển xe mô tô mang theo ma túy đến địa bàn xã Châu Kim, huyện Quế Phong thì bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an Nghệ An) phát hiện, bắt quả tang về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 57,85gam hẻoin. Tại cơ quan điều tra, Sáu khai nhận mua số ma túy trên từ Thò Bá Và, Thò Bá Lỳ (là 2 anh em ruột) với giá 30 triệu đồng để về bán lại cho người khác kiếm lời.

03 bị cáo Và, Lỳ, Sáu tại phiên tòa

Bị cáo Thò Bá Và chịu mức án cao nhất là 24 năm tù

Mở rộng vụ án, đến khoảng 14 giờ ngày 11/10/2022, tại đường liên xã thuộc bản Mường Lống, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, khi Thò Bá Và đưa 76,05gam heroin đi bán cho một người đàn ông quốc tịch Lào (không rõ lai lịch) với giá 35 triệu đồng và cất dấu trong người 01 một khẩu súng K59, 08 viên đạn thì bị Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Công an huyện Quế Phong và Đồn Biên phòng Tri Lễ phát hiện bắt quả tang.

Trong vụ án này, bị cáo Thò Bá Và giữ vai trò chính, phải chịu trách nhiệm hình sự cả 02 lần về hành vi mua bán trái phép tổng cộng 133,9gam heroin (gồm ngày 28/8/2022 và ngày 11/10/2022) và tàng trữ trái phép 01 khẩu súng K59 và 08 viên đạn thuộc vũ khí quân dụng. Nông Văn Sáu, Thò Bá Lỳ phải chịu trách nhiệm hình sự 01 lần về hành vi mua bán trái phép 57,85g heroin vào ngày 28/8/2022).

Tại cơ quan điều tra, Nông Văn Sáu, Thò Bá Và, Thò Bá Lỳ đã thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội của mình. Tại phiên tòa các bị cáo đã tỏ ra ăn năn hối cải, do nhận thức pháp luật còn nhiều hạn chế, nhà nghèo nên hám lợi dẫn đến vi phạm pháp luật, mong Hội đồng xét xử xem xét để các bị cáo có cơ hội sửa chữa lỗi lầm.

Công an Nghệ An tăng cường lực lượng đảm bảo tốt an ninh trật tự tại phiên tòa

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Thò Bá Và 20 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy, 04 năm tù về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, tổng hợp hình phạt là 24 năm tù; bị cáo Thò Bá Lỳ 16 năm tù, bị cáo Nông Văn Sáu 17 năm tù về tội mua bán trái trái phép chất ma túy. Do gia đình các bị cáo có hoàn cảnh khó khăn nên tòa miễn hình phạt bổ sung.

Việc Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đưa xét xử công khai vụ án trên đã góp phần tuyên truyền, nâng cao ý thức pháp luật về tội phạm ma túy cho người dân trên địa bàn xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, đồng thời có tác dụng cảnh tỉnh, răn đe đối với những người có biểu hiện vi phạm pháp luật, góp phần tích cực trong quá trình thực hiện Đề án Xây dựng "Xã biên giới sạch về ma túy” của Công an Nghệ An.

Tác giả: Đức Vũ

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn