HAGL bất ngờ chia tay “người nhện”

HAGL là một trong những đội bóng có biến động lớn về mặt nhân sự ở kỳ chuyển nhượng hè 2025. Đội bóng của HLV Quang Trãi chia tay hàng loạt những trụ cột như Bảo Toàn, Quang Nho, Minh Vương, Châu Ngọc Quang.

Sự ra đi của các trụ cột khiến đội bóng phố Núi có khởi đầu không tốt ở V-League 2025/2026. Sau 3 vòng đấu, đội chủ sân Pleiku vẫn chưa biết mùi chiến thắng, đứng vị trí 13 trên bảng xếp hạng với vỏn vẹn 1 điểm.

HAGL chia tay thủ môn Phan Đình Vũ Hải (Ảnh: FBNV).

Mới đây, đội bóng của HLV Quang Trãi lại chia tay thêm một cầu thủ nữa. Đó là trường hợp của thủ môn Phan Đình Vũ Hải, người chuyển sang khoác áo CLB Trẻ TP.HCM thi đấu ở giải Hạng Nhất Quốc gia.

Phan Đình Vũ Hải từng là thủ môn bắt chính ở HAGL. Tuy nhiên, sự tiến bộ vượt bậc của Trung Kiên khiến Phan Đình Vũ Hải không thể cạnh tranh suất bắt chính. Do đó, HAGL quyết định chia tay cựu thủ môn của Hải Phòng ở kỳ chuyển nhượng mùa hè 2025.

Mặc dù không thể cạnh tranh suất đá chính ở HAGL, nhưng khi chuyển xuống giải Hạng Nhất Quốc gia, Phan Đình Vũ Hải với kinh nghiệm của mình hoàn toàn có thể giúp sức cho đội bóng mới.

Tác giả: Trí Minh

Nguồn tin: vov.vn