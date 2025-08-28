Hà Tĩnh và Nghệ An dừng bắn pháo hoa tập trung khắc phục hậu quả bão số 5

Ngày 28/8, Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh thông báo dừng Chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy. Quyết định này được đưa ra sau khi bão số 5 đổ bộ vào ngày 25/8 với sức gió mạnh cấp 11, giật cấp 13, gây ra thiệt hại nghiêm trọng trên toàn tỉnh.

Một nhà làm việc ở Hà Tĩnh bị tốc mái hoàn toàn sau bão số 5. Ảnh: BT.

Theo báo cáo ban đầu, cơn bão đã khiến 2 người thiệt mạng và 8 người bị thương. Hàng nghìn ngôi nhà và công trình dân sinh bị hư hỏng, nhiều công trình giao thông, thủy lợi và hệ thống đê điều cũng bị phá hủy nặng nề.

Trước tình hình đó, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã kiến nghị Chính phủ và các bộ, ngành hỗ trợ khẩn cấp 2.000 tỉ đồng để phục vụ công tác khắc phục. Khoản hỗ trợ này bao gồm 650 tỉ đồng để sửa chữa nhà cửa, trường học, công trình y tế, 100 tỉ đồng cho công tác phòng chống dịch bệnh sau bão, và 800 tỉ đồng để nâng cấp hệ thống đê điều xung yếu.

Tại Nghệ An, UBND tỉnh này cũng đã có văn bản thông báo hoãn chương trình nghệ thuật và không tổ chức bắn pháo hoa chào mừng Quốc khánh. Sự kiện dự kiến diễn ra vào tối 1/9 tại Quảng trường Hồ Chí Minh nhưng đã bị dừng để đảm bảo an toàn và dồn nguồn lực khắc phục hậu quả bão số 5.

Một chiếc ô tô tại TP Vinh cũ bị vùi lấp sau bão số 5. Ảnh:KT.

Báo cáo của UBND tỉnh Nghệ An cho biết, đến chiều 28/8, tỉnh đã ghi nhận 1 người thiệt mạng do điện giật và 2 người bị thương. Mưa bão đã làm 30 nhà bị sập, 8621 nhà bị hư hỏng, tốc mái.

Thiệt hại về nông nghiệp cũng rất lớn với hơn 35.000 ha lúa, rau, màu bị hư hỏng. Bên cạnh đó, 184 điểm trường và 25 cơ sở y tế cũng bị thiệt hại nặng. Tổng thiệt hại ước tính tại Nghệ An khoảng 1.475 tỉ đồng.

Tác giả: Bá Thăng

Nguồn tin: Báo VOV