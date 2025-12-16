Đối tượng trốn truy nã ở nước ngoài về Nghệ An đầu thú

Công an tỉnh Nghệ An cho hay, công an phường Vinh Phú vừa vận động thành công đối tượng Phạm Vĩnh Tân (SN 1985), thường trú tại khối Kim Khánh, phường Vinh Phú (Nghệ An) bị truy nã về tội cố ý thương tích ra đầu thú.

Đối tượng Phạm Vĩnh Tân. (Ảnh: Công an Nghệ An)

Theo cơ quan chức năng, trước đó lợi dụng thời gian được cho tại ngoại, Phạm Vĩnh Tân đã bỏ trốn. Ngày 22/01/2013, Cơ quan Cảnh sát điều tra thành phố Vinh (cũ), ra quyết định truy nã đối với Phạm Vĩnh Tân về tội cố ý gây thương tích.

Quá trình xác minh, công an phường Vinh Phú Vinh Phú biết được kẻ trốn truy nã Phạm Vĩnh Tân đang ở tại nước ngoài. Công an phường sau đó đã gặp gỡ người thân, vận động đưa Tân về nước đầu thú. Đồng thời, công an phường liên lạc, gửi thư cho Tân, trong đó phân tích, kiên trì vận động đối tượng sớm ra đầu thú.

Sau một thời gian được lực lượng chức năng và người thân vận động, đối tượng Tân dần nhận thức được vấn đề, hiểu được sai phạm gây ra trong quá khứ và con đường tốt nhất đối với bản thân là về nước đầu thú, hưởng khoan hồng của pháp luật.

Ngày 15/12, Phạm Vĩnh Tân đến Công an phường Vinh Phú đầu thú.

