Tổng Bí thư: Đến 2027 phải giải quyết căn bản tồn đọng về người có công, liệt sĩ

Chiều 16/12, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ về tình hình thực hiện chủ trương, chính sách, chế độ đối với người có công với cách mạng; công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì buổi làm việc

Theo báo cáo, đến nay, cả nước đã xác nhận và thực hiện chế độ ưu đãi đối với 9,2 triệu người có công, trong đó, có hơn 1 triệu người có công và thân nhân người có công với cách mạng được hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng và các chế độ ưu đãi khác.

Năm 2024, Chính phủ đã điều chỉnh mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng từ 2.055.000 đồng lên mức 2.789.000 đồng (tăng 35,7%). Đây là mức tăng cao nhất trong nhiều thập kỷ qua.

Cả nước hiện có 52 trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công. Hiện nay, tại 28 trung tâm có chức năng nuôi dưỡng người có công đang trực tiếp chăm sóc đối với 1.578 người. Trong giai đoạn từ 2022-2024, cả nước đã thực hiện điều dưỡng đối với 1,1 triệu người có công với kinh phí hơn 2.000 tỷ đồng. Chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng được triển khai hiệu quả, đáp ứng được nguyện vọng của người có công, thân nhân liệt sĩ.

Trong giai đoạn từ 2013-2025, đã hỗ trợ cho hơn 400.000 hộ người có công với kinh phí gần 11.000 tỷ đồng (mức hỗ trợ xây mới tăng từ 40 triệu đồng lên 60 triệu đồng/hộ)…

Phát biểu kết luận, Tổng Bí thư một lần nữa khẳng định, chính sách đối với người có công với cách mạng; công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa sâu sắc về đạo lý, lịch sử và nhân văn; là thước đo trách nhiệm của Đảng, Nhà nước đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc

Tổng Bí thư nêu rõ quan điểm, đến năm 2027 - kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, phải giải quyết căn bản những tồn đọng về người có công và liệt sĩ, đây không chỉ là nhiệm vụ quản lý Nhà nước, mà là mệnh lệnh chính trị và đạo lý của Đảng ta.

Trên tinh thần này, Tổng Bí thư giao một số nhiệm vụ cụ thể tới các bộ, ngành địa phương trong đó Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật về người có công, nhất là các quy định còn vướng mắc trong công nhận liệt sĩ đối với thương binh mất do vết thương tái phát; công nhận người hy sinh khi làm nhiệm vụ bí mật; các thủ tục hành chính không còn phù hợp thực tiễn, kéo dài, hoàn thành xử lý căn bản các tồn đọng về chính sách người có công trong năm 2026.

Tổng Bí thư chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giám định ADN, tháo gỡ ngay các điểm nghẽn về cơ chế, kinh phí, công nghệ trong quý I/2026. Đảng ủy Chính phủ phối hợp với Đảng ủy Quốc hội chỉ đạo rà soát, hoàn thiện các quy định pháp luật liên quan, bảo đảm thể chế hóa kịp thời chủ trương của Đảng; cân đối, bố trí nguồn lực để đảm bảo triển khai các chính sách, đề án hiệu quả, đúng tiến độ.

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Quân ủy Trung ương chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan xây dựng đề án, đẩy nhanh rà phá bom mìn, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, nhất là tại các địa bàn trọng điểm, ưu tiên khoanh vùng, rà soát khu vực lõi, hoàn thành cơ bản nhiệm vụ quy tập tại vùng lõi Vị Xuyên trong 2026; hoàn thành các khu vực còn lại trong 2030.

"Giao Đảng ủy Công an Trung ương chủ trì xây dựng và vận hành ngân hàng Gen thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin; phối hợp xây dựng Đề án nâng cấp công nghệ giám định ADN theo hướng hiện đại, tự chủ, đẩy nhanh tiến độ thu thập, phân tích, đối chiếu ADN; tăng cường hợp tác quốc tế, thuê đơn vị nước ngoài giám định khi cần thiết", Tổng Bí thư cho biết.

Nhấn mạnh công tác người có công là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, không hình thức, không né tránh, không đùn đẩy, Tổng Bí thư yêu cầu, cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo rà soát các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công để đầu tư, nâng cấp, nâng cao năng lực quản lý, thực hiện tốt chính sách điều dưỡng, chăm sóc, hỗ trợ người có công với cách mạng; đồng thời tu bổ, tôn tạo trang nghiêm nghĩa trang, công trình ghi công liệt sĩ trở thành địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng.

Tác giả: Văn Hiếu

Nguồn tin: Báo VOV