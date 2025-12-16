Diễn đàn kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo tại Diễn đàn. Tham dự Diễn đàn có Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị; Lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương; các chuyên gia, cơ quan ngoại giao và các tổ chức quốc tế. Diễn đàn cấp cao Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 thu hút hơn 500 đại biểu tham dự trực tiếp và hơn 1.000 đại biểu trực tuyến tại 34 điểm cầu trên cả nước.

Tại điểm cầu Nghệ An, tham dự hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền cùng lãnh đạo các Sở, ngành, đơn vị liên quan.

Các đồng chí chủ trì tại điểm cầu trung tâm tại Thành phố Hà Nội (Ảnh TTXVN)

Điểm cầu Nghệ An tham dự trực tuyến Diễn đàn Phiên toàn thể

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền chủ trì tại điểm cầu Nghệ An

Diễn đàn Kinh tế Việt Nam là một sự kiện thường niên rất quan trọng, có uy tín, được các cơ quan hoạch định chính sách, cộng đồng doanh nghiệp và các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế và các cơ quan, đơn vị nghiên cứu quan tâm tham gia.

Hiến kế để mục tiêu tăng trưởng kinh tế cho giai đoạn 2026-2030

Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị phát biểu khai mạc Diễn đàn

Phát biểu khai mạc, đề dẫn Diễn đàn, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị cho biết, năm 2025, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam được thúc đẩy mạnh mẽ, dự kiến cả năm 2025 đạt trên 8%, nằm trong số các nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới. Đồng thời, Việt Nam giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Các tầng lớp nhân dân đều được hưởng thành quả của tăng trưởng kinh tế nhờ các chính sách thúc đẩy chăm lo đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội bền vững và toàn diện.

Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã đề ra mục đích, mục tiêu phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2026 - 2030 từ 10% trở lên.

Diễn đàn được tổ chức nhằm phân tích các thành tựu đã đạt được trong năm 2025, đồng thời nhận diện những khó khăn, thách thức từ bối cảnh địa chính trị thế giới và nội tại nền kinh tế trong nước; thảo luận các giải pháp để đạt mục tiêu tăng trưởng trong giai đoạn tới.

Trưởng Ban Chiến lược và Chính sách Trung ương đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận vào 05 nhóm vấn đề chính. Đồng thời bày tỏ tin tưởng Diễn đàn khai mở nhiều ý kiến tâm huyết, giải pháp thiết thực để giúp kinh tế Việt Nam hiện thực hóa các mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số. Ban Chính sách chiến lược Trung ương sẽ tổng hợp các ý kiến, kiến nghị tại Diễn đàn để gửi Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các cơ quan nghiên cứu triển khai trong quá trình chỉ đạo điều hành.

Tại Diễn đàn, các tham luận đã tổng hợp và phân tích những thông tin quan trọng, có tính nền tảng và cốt lõi của kinh tế Việt Nam giai đoạn 2021-2025 trong mối tương quan với bối cảnh kinh tế khu vực và thế giới. Những nhận định về bối cảnh quốc tế, phân tích lợi thế so sánh của Việt Nam, từ đó xác định cơ hội và thách thức đối với nền kinh tế có độ mở thương mại lớn như Việt Nam. Các ý kiến tham luận cũng đặt ra những yêu cầu cấp thiết mà Việt Nam phải đáp ứng, cả về cơ chế chính sách, nguồn lực tài chính, năng lực ứng dụng và phát triển khoa học công nghệ và khả năng quản trị đầu tư và phát triển của các chủ thể kinh tế, đặc biệt là khu vực doanh nghiệp trong nước. Phiên Tọa đàm đã nhận được 11 ý kiến hiến kế của lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp, hiệp hội và chuyên gia trong nước, quốc tế về kinh tế, công nghệ và phát triển bền vững. Các ý kiến hiến kế đều tập trung vào việc nhanh chóng thể chế, cụ thể hóa các cơ chế, chính sách từ các nghị quyết lớn đã được ban hành thời gian qua, đồng thời kiến tạo các cơ chế mới thúc đẩy mở rộng không gian đầu tư và phát triển cho doanh nghiệp trong nước và các nhà đầu tư nước ngoài.

Các ý kiến hiến kế của doanh nghiệp đã nhận được sự đánh giá cao của lãnh đạo Chính phủ, Quốc hội và trực tiếp nhận được sự tham gia trao đổi, phản hồi của lãnh đạo một số Bộ, ngành và địa phương tham dự Diễn đàn.

Kiến tạo môi trường pháp lý tạo động lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững và toàn diện

Phát biểu tại Diễn đàn, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh cho biết: Với vai trò cụ thể hóa, thể chế hóa các chủ trương, định hướng phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, biến các chủ trương đường lối thành khung pháp lý, một số chính sách và đạo luật liên quan cũng đã được Quốc hội ban hành hoặc sửa đổi gần đây. Điều này đã tạo ra một hệ thống pháp luật đồng bộ, hiện đại, tạo động lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững và toàn diện. Trao đổi từ góc độ của Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh nhấn mạnh, vai trò kiến tạo thể chế, đặc biệt là công tác xây dựng, hoàn thiện và thực thi pháp luật nhằm tạo nền tảng vững chắc cho phát triển nhanh, bền vững và bao trùm của nền kinh tế, xác lập một mô hình tăng trưởng mới. Bám sát chỉ đạo, định hướng của Đảng, Quốc hội xác định rõ: Hoàn thiện thể chế là nhiệm vụ then chốt, là nền tảng để hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhanh gắn với bền vững. Điều này nhằm bảo đảm hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường, tiến bộ và công bằng xã hội, hội nhập quốc tế với giữ vững độc lập, tự chủ của nền kinh tế.

Phát biểu chỉ đạo tại Diễn đàn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chia sẻ khái quát về tình hình và kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2025; dự báo về tình hình thế giới và trong nước năm 2026; đồng thời chia sẻ về những bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; mục tiêu trong giai đoạn tới của Việt Nam.

Trong đó, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, quan điểm chỉ đạo cốt lõi đó là ổn định, phải là pháo đài bất khả xâm phạm; phát triển nhanh, bền vững là động cơ không có điểm dừng, động cơ vĩnh cửu; giàu mạnh, tự do, ấm no, hạnh phúc của nhân dân là mục tiêu cao nhất; không hy sinh công bằng, tiến bộ xã hội, không hy sinh an sinh xã hội, không hy sinh môi trường để chạy theo tăng trưởng đơn thuần.

Thủ tướng Chính phủ cho biết, trong giai đoạn tới, phấn đấu tăng trưởng đạt hai con số gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô. Kiểm soát được lạm phát, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế; chú trọng nâng cao khả năng chống chịu, sức cạnh tranh của nền kinh tế; nâng cao năng lực phân tích dự báo, chủ động ứng phó linh hoạt, kịp thời, hiệu quả với các biến động từ bên ngoài.

Muốn vậy phải thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững trên nền tảng chuyển đổi kép - xanh hóa và số hóa. Đẩy mạnh thực hiện đột phá chiến lược về thể chế, nguồn nhân lực và hạ tầng, trong đó, thể chế phải thông thoáng. Vừa qua, Chính phủ và Quốc hội đã nỗ lực trong xây dựng luật pháp để tháo gỡ các điểm nghẽn, biến điểm nghẽn về thể chế thành năng lực cạnh tranh quốc gia, giảm chi phí tuân thủ và thủ tục hành chính. Hạ tầng phải thông suốt (bao gồm điện, giao thông, y tế, giáo dục...) để giảm chi phí đầu vào cho sản phẩm và tăng tính cạnh tranh của sản phẩm Việt Nam trên thị trường quốc tế. Cùng với đó, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực và nâng cao năng lực thực thi, đồng thời đảm bảo nguồn lực cho các cấp thực hiện. Vừa làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống như đầu tư, xuất khẩu, tiêu dùng; đồng thời thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới liên quan đến công nghệ và chuyển đổi số.

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, tinh thần chung là Đảng lãnh đạo, Nhà nước kiến tạo, Doanh nghiệp tiên phong, Công – Tư đồng hành, Đất nước phát triển, Nhân dân hạnh phúc. Thủ tướng Chính phủ cũng khẳng định tăng trưởng nhanh và bền vững, tăng trưởng hai con số đối với Việt Nam là có nền tảng, có dư địa và khả thi, là quyết tâm chính trị rất cao, nỗ lực rất lớn và hành động rất quyết liệt của đất nước Việt Nam. Cùng với đó, không thể thiếu được sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế để Việt Nam thực hiện khát vọng, những mục tiêu chiến lược.

Thủ tướng Chính phủ trân trọng cảm ơn và mong tiếp nhận được những ý kiến đóng góp, đề xuất, kiến nghị hết sức quý báu, tâm huyết, trách nhiệm của các bạn bè quốc tế, của các tổ chức, doanh nghiệp và các chuyên gia, các nhà khoa học và của các Bộ, ngành, các cơ quan có liên quan để biến khát vọng, sự tin tưởng này thành hành động cụ thể, thành sản phẩm cụ thể lượng hóa được và mang lại hạnh phúc ấm no cho người dân Việt Nam cũng như là bạn bè quốc tế đến làm việc và sinh sống tại Việt Nam.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn