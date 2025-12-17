14 người Ai Cập thiệt mạng trong vụ chìm thuyền ngoài khơi Hy Lạp

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Ai Cập, chính phủ nước này đang phối hợp chặt chẽ với chính phủ Hy Lạp để hỗ trợ những người sống sót và hồi hương thi thể các nạn nhân theo các thủ tục pháp lý.

Bộ Ngoại giao Ai Cập kêu gọi người dân không trở thành nạn nhân của các mạng lưới di cư bất hợp pháp, bảo vệ tính mạng của mình và sử dụng kênh hợp pháp để nhập cảnh vào các quốc gia khác.

Ai Cập đã nỗ lực kiềm chế tình trạng di cư bất hợp pháp kể từ khi triển khai chiến lược quốc gia vào năm 2016, nhấn mạnh nước này sẽ không trở thành trung tâm trung chuyển người di cư đến châu Âu.

Kể từ khi chiến lược này được thực hiện, không có thuyền chở người di cư nào rời khỏi bờ biển Ai Cập, mặc dù nước này tiếp nhận số người tị nạn và di cư lên đến gần 10 triệu người.

Liên minh châu Âu (EU) đã tích cực ủng hộ những nỗ lực của Ai Cập trong việc quản lý người di cư, cam kết viện trợ 200 triệu Euro vào tháng 3/2024 để hỗ trợ Ai Cập tăng cường quản lý biên giới, ngăn ngừa nạn di cư bất hợp pháp và buôn bán người.

