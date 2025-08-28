Đoàn công tác Bộ Công an kiểm tra công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 5 ở tỉnh Nghệ An

Bão số 5 hình thành trên biển Đông ngày 24/8, nhanh chóng mạnh lên cấp 13-14, giật cấp 17 và đến chiều tối 25/8 đã đổ bộ trực tiếp vào khu vực Nghệ An – Hà Tĩnh. Tại Nghệ An, mặc dù cấp ủy, chính quyền, lực lượng Công an và các lực lượng chức năng đã chủ động triển khai nhiều biện pháp ứng phó với bão số 5, nhưng do cơn bão có cường độ quá mạnh nên vẫn gây ra những hậu quả nặng nề, ảnh hưởng đến đời sống hân dân và tình hình kinh tế - xã hội.

Bộ Công an trao kinh phí hỗ trợ 60 triệu đồng; cá nhân đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang tặng quà gia đình ông Võ Sỹ Lương.

Bão đã gây gió mạnh, mưa rất to trên diện rộng, làm nhiều tuyến giao thông bị chia cắt, hạ tầng điện lưới và thông tin liên lạc gián đoạn, nhiều khu vực bị ngập lụt, tiềm ẩn nguy cơ lũ quét và sạt lở đất, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt và sản xuất của nhân dân.

Theo số liệu tính đến thời điểm hiện tại, tỉnh Nghệ An chưa có thiệt hại về người do ảnh hưởng của bão, chỉ có 2 người bị thương (1 trường hợp bị điện giật chết vào ngày 24/8 khi lên sửa mái nhà để chống bão). Bão số 5 kèm mưa lớn đã làm 776 nhà bị ngập nước, 1.581 nhà di dời khẩn cấp, hơn 4.600 nhà bị ảnh hưởng, tốc mái; trong đó, 8 nhà sập hoàn toàn; 241 nhà thuộc diện gia đình chính sách, hộ nghèo.

Cùng với 83 điểm trường và 9 cơ sở y tế bị hư hại; hơn 35 nghìn ha lúa, rau, màu bị thiệt hại; nhiều công trình giao thông, điện, viễn thông, thủy lợi... cũng bị hư hỏng. Toàn tỉnh ước tính thiệt hại khoảng 1.400 tỷ đồng.

Đại diện đoàn công tác trao tặng quà của đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Thế Tùng tới gia đình ông Võ Sỹ Lương

Tại đây, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh Văn phòng đã chia sẻ sâu sắc với những mất mát của nhân dân, đồng thời đánh giá cao và biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị tỉnh Nghệ An trong công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

Đồng chí cũng chỉ đạo trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền cùng các sở, ban, ngành và lực lượng Công an Nghệ An cần tiếp tục huy động tối đa lực lượng, phương tiện, tập trung khắc phục nhanh hậu quả bão, tuyệt đối không để hộ dân nào rơi vào cảnh "màn trời chiếu đất", thiếu đói, thiếu mặc; sớm ổn định đời sống để bà con nhân dân đón Tết Độc lập trong ấm no, an toàn, học sinh kịp thời bước vào năm học mới.

Bộ Công an trao kinh phí hỗ trợ 50 triệu đồng cho gia đình bà Nguyễn Thị Xuân

Đoàn công tác trao quà tặng của cá nhân đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang tới gia đình bà Nguyễn Thị Xuân.

Đoàn công tác trao quà tặng của cá nhân đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Thế Tùng tới gia đình bà Nguyễn Thị Xuân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh và Đại tá Đinh Việt Dũng, Giám đốc Công an tỉnh đã trân trọng cảm ơn sự quan tâm, động viên, chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo Bộ Công an; khẳng định tỉnh Nghệ An sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động và sáng tạo, huy động tối đa nguồn lực tại chỗ, kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục khó khăn, sớm ổn định đời sống và sản xuất.

Đoàn công tác kiểm tra tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả sau cơn bão số 5 tại Khu Di tích Kim Liên để Bộ Công an có phương án hỗ trợ khắc phục trong thời gian sớm nhất, phục vụ nhân dân về nguồn tham quan trong dịp lễ Quốc khánh.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an; Đại tá Đinh Việt Dũng, Giám đốc Công an tỉnh thăm hỏi, động viên lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đang được tăng cường khắc phục hậu quả sau bão tại Khu Di tích Kim Liên.

Dịp này, Bộ Công an trao kinh phí hỗ trợ 50 và 60 triệu đồng/căn nhà tặng 2 hộ dân tại phường Cửa Lò. Được biết, gia đình ông Võ Sỹ Lương (SN 1977) và bà Nguyễn Thị Xuân (SN 1975) là 2 hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trong cơn bão số 5 vừa qua, nhà cửa của 2 gia đình đều bị tốc mái, thiệt hại nặng nề. Đoàn công tác cũng đã trao quà của cá nhân đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang và đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Thế Tùng tặng 2 hộ dân để khắc phục hậu quả sau bão.

Cùng ngày, Đoàn công tác cũng đã trực tiếp về Khu Di tích Kim Liên kiểm tra tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả sau cơn bão số 5 để Bộ Công an có phương án hỗ trợ khắc phục trong thời gian sớm nhất phục vụ nhân dân về nguồn tham quan trong dịp lễ Quốc khánh.

Tác giả: Phạm Thủy – Xuân Duy – Trọng Tuấn



Nguồn tin: cand.com.vn