Đánh bom tự sát tại Nigeria khiến 5 binh sĩ thiệt mạng

Vụ đánh bom tự sát xảy ra hôm 14/12, tại một vị trí quân sự ở Firgi, gần thị trấn Pulka thuộc bang Borno của Nigeria. Quân đội Nigeria chưa xác nhận số lượng người thiệt mạng nhưng cho biết có thương vong xảy ra, đồng thời cáo buộc vụ đánh bom do nhóm Boko Haram gây ra.

Các cuộc đánh bom tự sát nhằm vào các căn cứ quân sự ở Đông Bắc Nigeria thường xảy ra, trong bối cảnh cuộc nổi dậy thánh chiến kéo dài nhiều năm vẫn đang tiếp diễn, bất chấp các chiến dịch quân sự được tiến hành liên tục.

Hiện trường một vụ tấn công do Boko Haram tiến hành nhằm vào đám tang ở gần thủ phủ Maiduguri của bang Borno, Nigeria vào tháng 6/2025. (Ảnh: TTXVN)

Các vụ đánh bom tự sát gây thương vong nghiêm trọng tại bang Borno xảy ra vào tháng 1 và tháng 6 năm nay, lần lượt khiến 27 và 20 binh sĩ Nigeria thiệt mạng.

Nigeria đã phải chiến đấu chống lại cuộc nổi dậy của các phần tử thánh chiến kể từ năm 2009, khiến ít nhất 40.000 người thiệt mạng và khoảng 2 triệu người phải rời bỏ nhà cửa ở khu vực Đông Bắc.

Tác giả: Minh Ngô

Nguồn tin: vov.vn