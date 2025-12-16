Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định họp phiên thứ 26

Tại điểm cầu tỉnh Nghệ An, đồng chí Hoàng Phú Hiền – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì; cùng tham dự phiên họp có lãnh đạo các Sở, ban, ngành.

Quang cảnh phiên họp tại điểm cầu Nghệ An

Thực hiện các nhiệm vụ được giao, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã xây dựng báo cáo về chống khai thác IUU gửi EC và gửi xin ý kiến các Bộ, ngành và địa phương. Bên cạnh đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang hoàn thiện dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt triển khai các nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác IUU, phát triển bền vững ngành thuỷ sản Việt Nam.

Bộ Nông nghiệp và môi trường đã có Báo cáo số 361/BC-BNNMT về kết quả kiểm tra công tác chống khai thác IUU tại địa phương năm 2025, trong đó nêu rõ những kết quả đạt được, những tồn tại của các địa phương.

Các Bộ: Công an, Quốc phòng, Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các đơn vị viễn thông (gồm Viettel, VNPT) đã hoàn thành việc số hóa toàn diện hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý hoạt động tàu cá, kết nối liên thông, tích hợp, đa mục tiêu và đạt tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống”; hoàn thiện xây dựng video tuyên truyền hướng dẫn ứng dụng quản lý xuất, nhập cảng tàu cá trên VNeID thống nhất trên toàn quốc. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang xây dựng, hoàn thiện dự thảo Đề án trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt trong tháng 12/2025.

Tính đến ngày 12/12/2025, tổng số tàu cá hiện có của các địa phương đã đăng ký và được cập nhật trên Vnfishbase là 79.231/79.231 tàu cá (đạt 100%). Đối với tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, theo báo cáo của địa phương đã được kiểm soát, giao xã/phường, lực lượng, cán bộ quản lý vị trí neo đậu. Trong tuần, lực lượng chức năng đã thực hiện kiểm tra, kiểm soát 3.165 lượt tàu cá rời cảng và 3.056 lượt tàu cập cảng theo quy định và giám sát được sản lượng thủy sản khai thác qua cảng là 8.765 tấn trên Hệ thống eCDT; không phát sinh tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài bị bắt giữ.

Qua báo cáo của địa phương, từ năm 2024 đến ngày 12/12/2025, tổng số tàu phát hiện mất kết nối 06 giờ, mất kết nối quá 10 ngày trên biển, vượt ranh giới cho phép khai thác là 22.268 tàu; kết quả đã xử lý 22.266/22.268 tàu (đạt 99,99%).

Trong tuần, các Bộ, ngành, địa phương, các cơ quan thông tấn báo chí tiếp tục tăng cường công tác thông tin, truyền thông về nỗ lực chống khai thác IUU của Việt Nam.

Các đại biểu dự phiên họp tại điểm cầu Nghệ An

Tại Nghệ An đã hoàn thành 19/19 nhiệm vụ được giao. Tính đến ngày 12/12/2025, tổng số tàu cá hiện có của tỉnh là 2.629 tàu, trong đó, 2.629/2.629 tàu cá đã đăng ký và được cập nhật lên Vnfishbase (đạt 100%); 2.622/2.629 tàu cá đã được cấp phép khai thác thủy sản (chiếm 99,73%).

Tổng số tàu xuất cảng, số tàu nhập cảng trong tuần 180 lượt tàu; luỹ kế năm 2025 (đến ngày 12/12/2025) là 8.198 lượt. Số tàu rời cảng trong tuần 92 lượt tàu; luỹ kế năm 2025 là 4.090 lượt tàu. Số tàu cập cảng trong tuần 88 lượt tàu; luỹ kế năm 2025 là 4.108 lượt tàu. Sản lượng thuỷ sản khai thác bốc dỡ qua cảng trong tuần 419,1 tấn; luỹ kế năm 2025 là 15.704,6 tấn…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu cần làm rõ trách nhiệm của chính quyền địa phương trong báo cáo gửi các Bộ, Chính phủ và thể hiện quyết tâm của Chính phủ gỡ bỏ "thẻ vàng" IUU.

Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục hoàn thiện báo cáo gửi EC, trong đó thể hiện rõ các nỗ lực của Việt Nam trong tháo gỡ thẻ vàng. Chính quyền các địa phương phải rà soát, kiểm tra các lô hải sản xuất khẩu sang EC. Các địa phương công khai dữ liệu tàu cá không đăng ký; phối hợp với các đơn vị cung cấp dịch vụ rà soát lại dữ liệu về tàu cá…

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu tháo gỡ thẻ vàng IUU cần phải thực hiện 6 rõ: Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền. Các địa phương phối hợp với các Bộ, ngành xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến chống khai thác IUU để giỡ thẻ vàng của EC...

