Bắt đối tượng xâm hại bé gái 11 tuổi khi bố mẹ vắng nhà

Ngày 16/12, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Cao Bằng bắt đối tượng truy nã T.T.P. (SN 2009, trú tại Ca Thành, Cao Bằng) về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Trước đó, vào khoảng tháng 3/2025, T.T.P. đã quen biết T.M.C. (SN 2014; trú tại xã Ca Thành). Do bố mẹ C. thường xuyên đi làm vắng nhà nên T.T.P. đã lợi dụng để quan hệ với C. nhiều lần.

Sau khi tiếp nhận tố giác của người nhà nạn nhân, ngày 5/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, tạm hoãn xuất cảnh đối với T.T.P. về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Tuy nhiên, tháng 10/2025, đối tượng đã trốn khỏi nơi cư trú.

Ngày 12/12, Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh Cao Bằng đã ra quyết định truy nã đối tượng nguy hiểm T.T.P. về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Đến ngày 15/12, đối tượng T.T.P. đã bị bắt khi đang trốn tại tỉnh Thái Nguyên.

Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Hoàng Mai

Nguồn tin: nguoiduatin.vn