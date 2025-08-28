Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An kiểm tra thiệt hại do bão số 5 tại xã Đông Thành và xã Yên Thành

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An và các thành viên của đoàn công tác kiểm tra diện tích lúa bị ngập tại xã Yên Thành do cơn bão số 5

Xã Yên Thành có khoảng 900 ha lúa đang thời kỳ chín bị đổ ngã; 25 cột điện bị gãy đổ; 05 cột loa bị hỏng do ảnh hưởng của cơn bão số 5

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An kiểm tra thiệt hại do bão số 5 tại Trường Tiểu học thị trấn Yên Thành, xã Yên Thành

Các phòng học của Trường Tiểu học thị trấn Yên Thành bị nước tràn vào, gây hư hại bàn ghế

Do ảnh hưởng của bão số 5, trên địa bàn xã Yên Thành có 26 mái tôn bị tốc; 05 nhà ngói bị tốc mái; 01 quán bị sập hoàn toàn; 164 m bờ tường bị đổ; 35 biển bảng, áp phích quảng cáo bị rơi; 02 nhà lưới, nhà màng hư hỏng nặng, ước thiệt hại khoảng 600 triệu đồng. Mái tôn tại Đền Thánh bị hất văng ra đồng, ước tính thiệt hại khoảng 50 triệu đồng. Mái tôn trụ sở khối dân bị hư hỏng nặng, ước tính thiệt hại khoảng 100 triệu đồng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An kiểm tra tại Trường THCS Tăng Thành, xã Yên Thành

Trường Tiểu học Tăng Thành bị hư hỏng mái tôn nhà xe, ước tính thiệt hại khoảng 80 triệu đồng. Các thầy cô đang khẩn trương dọn dẹp, vệ sinh sau bão để chuẩn bị khai giảng năm học mới

Về lĩnh vực giáo dục, Trường THCS Nhân Thành bị tốc mái ngói, 1 khung gỗ gắn ở sân khấu bị gãy, ước tính thiệt hại khoảng 30 triệu đồng. 05 Trường học Mầm non, Tiểu học bị dột. Trường THCS Bạch Liêu bị tốc nhiều ngói úp tầng 3. Trường Mầm non Thị Trấn nhà để xe bị hư hỏng. Tường rào Trung tâm Văn hoá bị đổ dài 10m.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An trao đổi với lãnh đạo xã Yên Thành

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An kiểm tra tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Yên Thành. Trong sáng nay, nhiều người dân đến làm hồ sơ liên quan đến lĩnh vực đất đai

Do ảnh hưởng của cơn bão số 5, hiện cán bộ phải nhập tay thay người dân trên hệ thống Cổng dịch vụ công trực tuyến Quốc gia. Trong ảnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An hỏi thăm tình hình của các tân sinh viên đến nộp hồ sơ trực tuyến; đồng thời chúc các em vững bước trên con đường học tập, góp phần xây dựng đất nước

Trên địa bàn xã có khoảng 900 ha lúa đang thời kỳ chín bị đổ ngã. Mía đổ gãy 3 ha. 10 ha rau màu thiệt hại (giai đoạn cận thu hoạch). 03 ha ngô (giai đoạn cận thu hoạch), 02 ha Hoa (giai đoạn cây con), 03 ha cây ăn quả bị đổ gãy. Tổng thiệt hại ước tính 28 tỷ đồng. Có 11,6 ha cá nước ngập ước thiệt hại khoảng 600 triệu đồng; 11 lồng nuôi ếch bị trôi. Khoảng 340-360 cây đổ ngã lên các đường dây điện gây ảnh hượng sa đường dây, mất an toàn. 25 cột điện bị bổ; 05 cột loa bị hỏng. 79,3 ha cây lâm nghiệp bị đổ gãy, ước tổng thiệt hại khoảng 12 tỷ đồng. 2.000 cây ăn quả bị gãy.

Cũng trong sáng nay, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An và các thành viên đoàn công tác đã đến kiểm tra thiệt hại tại xã Đông Thành.

Theo thống kê ban đầu của xã Đông Thành, bão số 5 đã làm 25 nhà tốc mái tôn và hư hỏng nhẹ; tốc mái 10 chuồng trại, chăn nuôi. Ngập úng cục bộ 1 số tuyến đường. 700 ha diện tích lúa đổ, 0,5 ha cây ăn quả bị đổ, gãy; đổ gãy 85 cây xanh tại các tuyến đường các xóm;… Hiện UBND xã đã huy động lực lượng công an, quân sự xử lý kịp thời để thông đường, đảm bảo an toàn giao thông.

Trường THCS Đô Thành bị cây đổ đè bổ 20m tường bao

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An kiểm tra tại Trường THCS Đô Thành, xã Đồng Thành

Kiểm tra tại Trường THCS Đô Thành và các trường trên địa bàn xã, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An yêu cầu Sở, ngành, địa phương phải xử lý ngay các điểm có thể gây nguy hiểm, đảm bảo an toàn cho học sinh

Trường đã huy động toàn bộ thầy cô tổng dọn vệ sinh, tuy nhiên hiện vẫn còn đang ngổn ngang. Tại bờ tường có nguy cơ sập, trường đã dán cảnh báo để các học sinh không lại gần

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An kiểm tra tại Trường THCS Phú Hồng, xã Đồng Thành

Hiện trường có gần 1.000 học sinh với 23 lớp. Dãy phòng học các môn ngoại khóa sau bão đang bị bùn đất. Hiện các thầy cô đang tập trung dọn dẹp để chào đón các em học sinh tựu trường vào ngày 3/9 này

Trường tiểu học Hồng Thành bị tốc be chắn dãy nhà học 2 tầng, tốc mái che nhà xe. Trường Tiểu học Hồ Tông Thốc bị tốc trần khu nhà vệ sinh. Nhà văn hóa Đông Lai bị gãy đổ khung sân khấu ngoài trời. 40 đường cờ, cột chiếu sáng công cộng bị gãy. 03 cổng chào bị bong chân cột. 60 cây xanh đổ ngã trong khuôn viên.

Do ảnh hưởng mưa to, gió lớn làm 15 cây cột điện đổ gãy nên mất điện trên địa bàn toàn xã.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An trao đổi với lãnh đạo xã và các Sở, ngành về phương án khắc phục hậu quả thiên tai tại xã Đông Thành

Qua kiểm tra tại 2 địa phương, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực ứng phó kịp thời của cấp ủy, chính quyền trước bão số 5, đặc biệt đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng nhân dân.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu các địa phương rà soát, ưu tiên sửa chữa trường học để kịp thời đón năm học mới; đồng thời đề nghị Sở Tài chính quan tâm bố trí hỗ trợ kinh phí để địa phương sửa chữa, kịp thời đón năm học mới.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng yêu cầu sửa chữa, khắc phục các công trình công cộng phục vụ đời sống nhân dân; nhanh chóng khôi phục lại các diện tích lúa, hoa màu... bị thiệt hại; huy động sự vào cuộc của các lực lượng để đồng hành, chung tay cùng người dân, đảm bảo sinh kế cho nông dân, giúp bà con sớm ổn định đời sống.

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn