Chơi đùa cạnh rạch Bến Bà Mai, hai thiếu niên bị nước cuốn trôi

Thông tin ban đầu, vào chiều cùng ngày, một nhóm thiếu niên khoảng 15 tuổi (gồm cả nam và nữ; hiện chưa xác định có phải là học sinh hay không) đến khu vực rạch Bến Bà Mai, đoạn gần đường Đặng Thúc Vịnh (thuộc huyện Hóc Môn cũ) để vui chơi.

Hình ảnh lúc lực lượng chức năng đang tích cực tìm kiếm em thiếu niên mất tích.

Trong lúc chơi đùa, một nam thiếu niên không may bị ngã xuống nước, chới với. Thấy bạn gặp nạn, một nam thiếu niên khác đứng trên bờ đã lập tức nhảy xuống tìm cách ứng cứu. Tuy nhiên, do thời điểm này nước lớn, dòng chảy xiết nên cả hai em bị nước cuốn trôi, mất tích. Những người có mặt tại hiện trường đã hô hoán, kêu cứu nhưng bất thành.

Nhận được tin báo, Công an xã Đông Thạnh phối hợp với lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hồ Chí Minh đã nhanh chóng huy động phương tiện cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai lặn tìm.

Khu vực hiện trường vụ việc.

Đến khoảng 17h chiều nay, thi thể của một trong hai em đã được tìm thấy cách hiện trường vụ việc không xa. Sau đó, không lâu, nạn nhân còn lại cũng đã được tìm thấy. Hiện chưa xác định được thông tin về nạn nhân.

Tác giả: Phú Lữ - Minh Đức

Nguồn tin: cand.com.vn