Ba mẹ con đường dây mua bán 4.000 tài khoản ngân hàng phủ nhận rửa tiền cho tội phạm

Ngày 7/7, Nguyễn Tuyết Vũ Oanh, 45 tuổi và em gái Nguyễn Tuyết Vũ Anh, 34 tuổi, bị TAND TP HCM xét xử về hai tội Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng vàRửa tiền.

Liên quan vụ án, mẹ ruột Oanh là Võ Thị Lệ, 71 tuổi, và 9 người khác bị cáo buộc tội Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.

Riêng Phạm Ngọc Thanh Trúc bị truy tố về tội Sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, từ tháng 9/2020, Oanh làm Trưởng phòng C&B của Công ty Global Company có trụ sở tại Campuchia, hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến. Doanh nghiệp này có nhu cầu mua, thuê số lượng lớn tài khoản ngân hàng để phục vụ giao dịch dòng tiền đánh bạc.

Tháng 4/2021, Oanh kết nối nhân viên công ty tên Mia (chưa rõ lai lịch) để Vũ Anh tổ chức thuê tài khoản ngân hàng của nhiều người tại Việt Nam, sau đó chuyển qua Campuchia cho Mia sử dụng.

Vũ Anh sau đó rủ bạn là Trần Ngọc Thảo (33 tuổi) tham gia tìm kiếm người, thuê tài khoản ngân hàng.

Đến tháng 3/2022, Oanh kết nối cho em gái với người tên Minh Khang (chưa rõ lai lịch) nhằm mở rộng hoạt động thu gom tài khoản. Các bị can lập nhóm Telegram để trao đổi, điều hành việc thuê và sử dụng tài khoản ngân hàng.

Bị cáo Võ Thị Lệ và con gái tại tòa. Ảnh: Hải Duyên

Theo cơ quan công tố, vì vụ lợi, Vũ Anh cùng Trần Ngọc Thảo tuyển người mở tài khoản ngân hàng theo yêu cầu của Mia và Khang. Mỗi người được hướng dẫn mở tài khoản tại nhiều ngân hàng, đồng thời được cấp một chiếc iPhone do nhóm này gửi từ Campuchia về Việt Nam.

Sau khi hoàn tất thủ tục mở tài khoản và đăng ký Internet Banking, họ phải giao lại điện thoại để Vũ Anh chuyển sang Campuchia cho Mia quản lý, sử dụng.

Cơ quan điều tra xác định Mia và Khang trả 10-12 triệu đồng cho mỗi người mở tài khoản, nhưng Vũ Anh chỉ đưa lại cho chủ tài khoản 7-8 triệu đồng, hưởng chênh lệch 3-5 triệu đồng mỗi trường hợp.

Ngoài ra, mỗi tháng Mia trả 8 triệu đồng tiền thuê tài khoản, song Vũ Anh chỉ chuyển cho chủ tài khoản 6 triệu đồng, giữ lại 2 triệu đồng.

Cơ quan tố tụng xác định Vũ Anh đã tổ chức mua bán khoảng 2.600 tài khoản ngân hàng, thu lợi bất chính hơn 9 tỷ đồng. Vũ Oanh tổ chức cho 85 người mở 1.445 tài khoản để cho thuê, hưởng lợi khoảng 3,3 tỷ đồng.

Vũ Anh còn lôi kéo cả mẹ ruột tham gia mở tài khoản để nhận tiền. Từ tháng 4 đến tháng 12/2021, bà Lệ đã mở 17 tài khoản ngân hàng và môi giới cho 10 người khác mở 170 tài khoản để cho Vũ Anh thuê, hưởng lợi 210 triệu đồng.

Sau đó, từ tháng 3/2022 đến ngày 26/12/2024, bà Lệ tiếp tục tổ chức cho 70 người mở 1.050 tài khoản ngân hàng để cho thuê, thu lợi bất chính hơn 3,6 tỷ đồng. Tổng cộng, ba mẹ con Oanh hưởng lợi hơn 16 tỷ đồng.

Ở nhánh do Trần Ngọc Thảo thu gom, nhà chức trách xác định bị cáo đã tổ chức cho 93 người mở 1.598 tài khoản ngân hàng để cho thuê, hưởng lợi hơn 3,2 tỷ đồng.

Một số bị cáo khác bị xác định mở hàng chục tài khoản ngân hàng cho chị em Vũ Anh và các đồng phạm thuê, thu lợi từ vài chục đến vài trăm triệu đồng.

Tại tòa hôm nay, chị em Oanh thừa nhận hành vi sai phạm nhưng cho rằng không rửa tiền cho nhóm tội phạm nước ngoài. Theo lời khai, số tiền các bị cáo hưởng lợi là khoản công ty bên Campuchia trả để thuê tài khoản ngân hàng, còn họ không biết những tài khoản này được sử dụng vào mục đích phi pháp.

Phạm Ngọc Thanh Trúc - một trong những người được mẹ con Oanh thuê mở tài khoản - khai đã mở 18 tài khoản ngân hàng, sau đó giao lại thông tin và quyền sử dụng cho họ, hưởng lợi 22 triệu đồng.

Ngoài ra, Trúc khai đầu năm 2023, khi đến ngân hàng kiểm tra số dư, phát hiện một tài khoản của mình có hơn 580 triệu đồng nên đã làm thủ tục rút toàn bộ số tiền này để chiếm đoạt, tiêu xài.

Sau nhiều giờ xét hỏi, HĐXX quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung, làm rõ thêm một số tình tiết của vụ án. Trước đó, trong phần thẩm vấn lý lịch các bị cáo, HĐXX cho biết phát hiện một số nội dung còn mâu thuẫn với hồ sơ.

Tác giả: Hải Duyên

Nguồn tin: vnexpress.net