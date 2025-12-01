Hà tĩnh: Mang súng đến đám cưới bắn chỉ thiên để “góp vui”

Chiều tối 1-12, tin từ Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 1 - Hà Tĩnh, cho biết đơn vị này vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đối với Trương Văn Bạch (SN 1986, ngụ xã Hương Phố, tỉnh Hà Tĩnh) về tội tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Trương Văn Bạch cùng tang vật tại cơ quan điều tra (Ảnh CACC)

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 13-11, Trương Văn Bạch đến dự đám cưới tại nhà anh Dương Văn N. (ngụ thôn Phố Hòa, xã Hương Phố, tỉnh Hà Tĩnh). Đến 21 giờ cùng ngày, Bạch đi về nhà lấy súng đi đến đám cưới.

Khoảng 21 giờ 30 phút cùng ngày, Bạch mang súng ra bắn 1 phát lên trời tạo như tiếng pháo nổ để "góp vui" cho đám cưới rồi sau đó mang về nhà cất giấu.

Đến trưa 19-11, Bạch nghe được thông báo qua hệ thống loa phát thanh của Công an xã Hương Phố thông báo, rà soát người liên quan đến vụ việc nổ súng tại đám cưới vào tối 13-11.

Khẩu súng và 5 viên đạn được Bạch giao nộp cho công an

Nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật nên Trương Văn Bạch đã đến Công an xã Hương Phố đầu thú, khai báo về hành vi vi phạm và giao nộp khẩu súng cùng 5 viên đạn.

Hiện, vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Vĩnh Gia

Nguồn tin: Báo Người lao động