Hà Tĩnh: Khởi tố đối tượng lừa chuyển đất trang trại thành đất ở

Sáng ngày 30/5 thông tin từ Văn phòng cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam thời hạn 04 tháng đối với Nguyễn Đức Hứa (SN 1969, quê quán xã Kỳ Bắc, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh), trú tại khu phố 4, phường Phú Mỹ, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo hồ sơ điều tra, tháng 8/2021, do cần tiền để trả nợ và chi tiêu cá nhân, Nguyễn Đức Hứa đã đưa ra thông tin gian dối là có mối quan hệ quen biết với lãnh đạo tỉnh, huyện Kỳ Anh, có thể chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất trang trại thành đất ở và làm dự án phân lô, bán nền, xây nhà ở nông thôn mới liền kề đối với thửa đất số 191, tờ bản đồ số 01, diện tích 36.138,8 m2 thuộc thôn Lạc Tiến, xã Kỳ Bắc, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

Hứa kêu gọi anh L.X.S (SN 1986), trú tại xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh góp vốn đầu tư để chuyển đổi mục đích sử dụng đất và xin làm dự án. Do tin tưởng nên anh S. đồng ý đầu tư.

Để anh S. chuyển tiền đầu tư, Hứa nhiều lần nhắn tin đốc thúc và đưa ra các thông tin gian dối là đã đến gặp lãnh đạo tỉnh để trình bày về dự án hoặc yêu cầu anh S. chuyển tiền để đưa cán bộ UBND xã Kỳ Bắc, cán bộ UBND huyện Kỳ Anh.

Từ tháng 12/2021 đến tháng 4/2022, vợ chồng anh S. đã chuyển khoản cho Hứa tổng số tiền 1,6 tỷ đồng. Sau khi nhận được tiền của anh S, Hứa không đưa tiền cho ai hay nộp cho cơ quan, tổ chức nào để xin, làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất và xin làm dự án mà sử dụng số tiền này để trả nợ và chi tiêu cá nhân hết.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh thông báo: Những ai là bị hại liên quan đến vụ án nêu trên thì liên hệ Điều tra viên Đặng Văn Kỷ - SĐT 0984185771 để được giải quyết.

