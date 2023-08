Hà Tĩnh đón Quốc Vượng, HLV Thành Công có thêm ‘Khổng Minh’ phò tá

Sáng 30/8, HLV Quốc Vượng đã gửi lời chia tay, chào tạm biệt NHM, BLĐ và cầu thủ Hòa Bình trên trang cá nhân. “Có lẽ rời Hoà Bình FC là quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời tôi. Lãnh đạo tin tưởng, khán giả yêu mến, cầu thủ ủng hộ, nhưng ra đi lúc này có lẽ là tốt nhất cho tất cả! Thay lời cảm ơn có lẽ là việc gần 3 năm qua tôi đã tận hiến để giờ đây rời đi một cách thanh thản. Vẫn còn nhiều lưu luyến và tiếc nuối tình cảm của mọi người, hi vọng sẽ có dịp quay lại làm việc và đi chơi ở mảnh đất lành này. Hi vọng khán giả Hoà Bình sẽ được xem bóng đá chuyên nghiệp lâu dài như Nghệ An, Thanh Hoá, Nam Định, Hải Phòng, Hà Nội”, cựu tuyển thủ xứ Nghệ viết.

HLV Lê Quốc Vượng nhận lời về dẫn dắt Hòa Bình từ ngày thành lập đội bóng hồi năm 2021. Với kinh nghiệm nhiều năm thi đấu chuyên nghiệp và ĐTQG, Quốc Vượng đã có nhiều đóng góp quan trọng vào những thành tích đáng kể của đội bóng non trẻ này. Dưới sự dẫn dắt của cựu tuyển thủ sinh năm 1982, Hòa Bình giành chức vô địch giải hạng Nhì QG 2022, giành vé lần đầu tiên trong lịch sử lên chơi ở giải hạng Nhất QG 2023. Trong mùa giải đầu tiên ở sân chơi chuyên nghiệp, Hòa Bình có màn trình diễn ấn tượng, được NHM, giới chuyên môn đánh giá cao khi kết thúc ở vị trí thứ 4 trên BXH.

Chia tay Hòa Bình, HLV Quốc Vượng gia nhập Hà Tĩnh với vai trò trợ lý đắc lực của HLV Thành Công

Mùa giải Hạng nhất Quốc gia 2023 khép lại cũng là lúc HLV Quốc Vượng quyết định nói lời chia tay với Hòa Bình FC. Sau hành trình 3 năm gắn bó cùng Hoà Bình FC, HLV Lê Quốc Vượng bày tỏ ý nguyện được kết thúc công việc tại mảnh đất Tây Bắc. Nhà cầm quân xứ Nghệ muốn trở về gần gia đình làm việc, tiếp tục học nâng cao thêm bằng HLV để sớm trở lại với vai trò của một “thuyền trưởng” trong tương lai gần.

Sau khi rời ghế HLV trưởng Hòa Bình FC, Lê Quốc Vượng sẽ gia nhập BHL HL Hà Tĩnh theo lời mời của HLV Nguyễn Thành Công. Ở đội bóng núi Hồng, Quốc Vượng sẽ đóng vai trò là trợ lý đắc lực cho người đàn anh đồng hương thân thiết . Với chuyên môn, kinh nghiệm của mình, Quốc Vượng được kỳ vọng sẽ hỗ trợ được nhiều cho HLV Thành Công ở mùa giải 2023/2024.

Tác giả: PHƯƠNG ANH

Nguồn tin: bongdaplus.vn