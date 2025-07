Tạm đình chỉ hai tài xế xe buýt rượt đuổi, va chạm nhau trên Quốc lộ 1

Hai phương tiện trong vụ việc gồm: xe buýt biển số 51B-26984 do tài xế Nguyễn Tuấn Anh điều khiển, thuộc tuyến không trợ giá số 62-8 (Chợ Lớn – Tân An) và xe buýt 62G-00531 do tài xế Trần Hoàng Minh điều khiển, chạy tuyến không trợ giá số 62-10 (Chợ Lớn – Thanh Vĩnh Đông).

Hiện trường hai xe buýt ép nhau

Vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 8/7, khi lưu thông trên đường Kinh Dương Vương, gần vòng xoay An Lạc (quận Bình Tân, TP.HCM), hai xe đã xảy ra va chạm. Thời điểm trước khi dừng, vận tốc của xe là 3 km/h. Vụ việc khiến xe 51B-26984 văng lên lề, kính xe bị vỡ, rất may không có thiệt hại về người.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm đã đình chỉ tạm thời hai tài xế, đồng thời trích xuất dữ liệu từ GPS và camera để phối hợp cơ quan chức năng điều tra, xử lý theo đúng quy định.

