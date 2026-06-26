Hạ ‘tí hon’ Curacao, Bờ Biển Ngà lần đầu tiên đoạt vé vòng knock-out World Cup

Trên sân Philadelphia Stadium (Mỹ) ở lượt cuối bảng E World Cup 2026, Bờ Biển Ngà không chỉ hoàn thành nhiệm vụ trước Curacao mà còn chạm đến cột mốc họ từng nhiều lần lỡ hẹn. Sau 3 lần dừng bước ở vòng bảng các năm 2006, 2010 và 2014, “Những chú voi” cuối cùng đã lần đầu đi tiếp tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Người mở cánh cửa lịch sử cho đại diện Tây Phi là tiền đạo Nicolas Pepe. Cựu cầu thủ Arsenal phá vỡ thế bế tắc ngay phút thứ 7 sau đường kiến tạo của Yan Diomande, trước khi chính anh ấn định chiến thắng 2-0 từ pha dọn cỗ của Ibrahim Sangare ở phút 64.

Tiền đạo Nicolas Pepe (số 19) lập cú đúp, đưa Bờ Biển Ngà lần đầu vượt qua vòng bảng World Cup.

Cú đúp giúp Pepe trở thành điểm tựa lớn nhất của hàng công Bờ Biển Ngà trong trận đấu không được phép sảy chân. Chân sút 31 tuổi, từng gây dựng tên tuổi tại Lille rồi khoác áo Arsenal, cho thấy kinh nghiệm và sự lạnh lùng đúng lúc để đẩy Curacao vào thế không thể gượng dậy.

Bờ Biển Ngà khép lại bảng E với 6 điểm, thắng Ecuador 1-0, thua Đức 1-2 rồi đánh bại Curacao 2-0. Đội bóng của HLV Emerse Fae đứng nhì bảng, bởi Đức cũng có 6 điểm nhưng xếp trên nhờ thắng đối đầu trực tiếp.

Tấm vé vòng 32 đội là phần thưởng xứng đáng cho Bờ Biển Ngà, đồng thời khép lại một chương dang dở kéo dài hơn một thập niên kể từ lần gần nhất họ xuất hiện ở World Cup. Đối thủ kế tiếp của đại diện châu Phi sẽ là đội nhì bảng I.

Trong khi đó, ‘tí hon’ Curacao khép lại kỳ World Cup đầu tiên trong lịch sử với một điểm. Đảo quốc Caribe từng gây tiếng vang khi cầm hòa Ecuador 0-0, trong trận thủ môn Eloy Room thực hiện 15 pha cứu thua, nhưng thất bại 0-2 trước Bờ Biển Ngà khiến họ đứng cuối bảng E và chính thức bị loại.

Tân binh Curacao xếp chót bảng E phải sớm nói lời chia tay World Cup 2026.

Dù vậy, Curacao vẫn có thể rời World Cup 2026 với niềm tự hào. Đội tuyển của HLV Dick Advocaat đã lần đầu dự giải, giành được điểm số đầu tiên ở sân chơi này và tạo dấu ấn bằng tinh thần chiến đấu đáng nể trước những đối thủ vượt trội về đẳng cấp.

Tác giả: Như Yên

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn