Hà Nội siết xe tải vào nội đô: Chủ bán tải lo bị cấm giờ, CSGT hướng dẫn cách phân loại đúng

Hà Nội hạn chế xe tải vào nội đô theo khung giờ nhằm hạn chế ùn tắc, hình ảnh tại đường Cổ Linh - Ảnh minh họa: HỒNG QUANG

Từ đầu năm 2026, Hà Nội hạn chế xe tải vào nội đô theo các khung giờ khác nhau. Trong đó có quy định các loại xe tải có khối lượng toàn bộ dưới 2 tấn chỉ được phép hoạt động ngoài giờ cao điểm.

Điều này khiến nhiều chủ xe bán tải băn khoăn liệu phương tiện của mình có bị cấm trong khung giờ cao điểm hay không. Bởi nhiều luồng ý kiến tranh luận cho rằng xe bán tải được định nghĩa là "xe tải" trong các văn bản luật.

Ngày 20-3, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết việc phân loại xe bán tải hiện nay đã được quy định rõ trong hệ thống văn bản pháp luật, tuy nhiên trên thực tế vẫn còn nhiều trường hợp hiểu chưa đầy đủ, dẫn tới áp dụng sai khi tham gia giao thông.

Theo đó căn cứ theo Thông tư 53/2024 ngày 15-11-2024 của Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng), quy định về phân loại phương tiện giao thông đường bộ, ô tô pickup được chia thành 2 loại.

Thứ nhất là ô tô con pickup, thuộc nhóm ô tô chở người đến 8 chỗ ngồi (không kể chỗ của người lái xe), được quy định tại mục 2, phụ lục I của Thông tư 53.

Quy định về ô tô con pickup - Ảnh: Cục Cảnh sát giao thông

Thứ hai là ô tô tải pickup, thuộc nhóm ô tô tải thông dụng, quy định tại mục 3 và 4, phụ lục IV của cùng Thông tư. Loại này bao gồm cabin đơn hoặc cabin kép.

Quy định về ô tô tải pickup cabin đơn - Ảnh: Cục Cảnh sát giao thông

Quy định về ô tô tải pickup cabin kép - Ảnh: Cục Cảnh sát giao thông

Đại diện Cục Cảnh sát giao thông nhấn mạnh, Cục Đăng kiểm Việt Nam hoặc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới sẽ căn cứ vào thông số kỹ thuật của từng loại xe cụ thể để xác định, phân loại phương tiện là xe ô tô con pickup hay ô tô tải pickup.

Thông tin này sẽ được ghi trên giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu hoặc giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Vì vậy để biết chính xác phương tiện của mình thuộc loại nào, Cục Cảnh sát giao thông khuyến cáo chủ xe cần kiểm tra trực tiếp trên giấy chứng nhận kiểm định.

Cụ thể, cần đối chiếu mục "loại phương tiện" và "khối lượng toàn bộ" được ghi trên giấy tờ này để xác định xe của mình là ô tô con pickup hay ô tô tải pickup.

"Người dân không nên tự suy đoán theo thói quen hay cách gọi phổ biến, mà cần căn cứ vào giấy tờ kiểm định do cơ quan có thẩm quyền cấp để đảm bảo tuân thủ đúng quy định khi tham gia giao thông", đại diện Cục Cảnh sát giao thông khuyến cáo.

Việc một chiếc xe bán tải được xếp vào loại xe con hay xe tải không phụ thuộc vào hình dáng bên ngoài, mà dựa trên các thông số kỹ thuật cụ thể - Ảnh: Cục Cảnh sát giao thông

Tác giả: Hồng Quang

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ