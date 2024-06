Góp mặt tại nhiều dự án nghìn tỷ ở Nghệ An, Phục Hưng Holdings có gì?

Dự án Khu đô thị Bắc Nghi Kim và Khu nhà ở Trung tâm Nghi Kim vẫn chưa thể triển khai do người dân chưa chấp nhận mức giá đền bù của chủ đầu tư. Ảnh: Duy Anh

Dự án nghìn tỷ vẫn "trên giấy"

Theo số liệu của Sở KH&ĐT Nghệ An, kể từ tháng 3/2021 đến nay, Phục Hưng Holdings qua các liên danh đã trúng 3 dự án với quy mô hàng nghìn tỷ đồng tại địa phương này.

Cụ thể, tháng 9/2021, liên danh Phục Hưng Holdings – CTCP đầu tư xây dựng Trường Sơn là nhà đầu tư duy nhất đăng ký thực hiện dự án Khu đô thị Bắc Nghi Kim và Khu nhà ở Trung tâm Nghi Kim.

Dự án có tổng vốn đầu tư 1.250 tỷ đồng, trong đó vốn góp nhà đầu tư là 255 tỷ đồng; vốn huy động là 995 tỷ đồng. Tổng diện tích 18ha tại xã Nghi Kim và xã Nghi Liên, TP. Vinh, trong đó, Khu đô thị Bắc Nghi Kim gần 13ha và Khu nhà ở trung tâm Nghi Kim hơn 5ha. Thời gian chuẩn bị và thực hiện đầu tư dự kiến là 5 năm, bao gồm giai đoạn chuẩn bị đầu tư 1 năm và giai đoạn thực hiện đầu tư 4 năm. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm, kể từ ngày giao đất.

Sau khi được UBND tỉnh Nghệ An chấp thuận là nhà đầu tư, liên danh Xây dựng Trường Sơn và Phục Hưng Holdings đã thành lập doanh nghiệp dự án là Công ty TNHH Đầu tư địa ốc An Thịnh Phát. Dự kiến đến quý II/2022 sẽ hoàn thành giải phóng mặt bằng và tiến hành thi công xây dựng. Tuy nhiên, theo ghi nhận thực tế của PV thì đến nay dự án vẫn chưa được triển khai trên thực địa.

Trao đổi với Nhadautu.vn, ông Nguyễn Văn Khiêm, Chủ tịch UBND xã Nghi Kim (TP. Vinh) cho biết, dự án vẫn đang trong giai đoạn đền bù, GPMB. Theo ông Khiêm, việc xác định nguồn gốc đất để đền bù, GPMB thì Xã đã thực hiện xong. Tuy nhiên, đến nay người dân trong khu vực dự án vẫn chưa chịu nhận tiền đền bù GPMB.

"Người dân cho rằng, với mức giá đến bù 170 triệu đồng/1 sào (500m2) là quá thấp so với mặt bằng chung nên không nhận đền bù với mức giá này. Trước đây, một dự án nhà ở ngay bên cạnh thì họ đã đền cho người dân với mức giá gần 400 triệu/1 sào", ông Khiêm nói.

Ngoài dự án nêu trên, ở Nghệ An, Phục Hưng Holdings cũng đã liên danh với một doanh nghiệp địa phương để thực hiện dự án Khu đô thị nam thị trấn Đô Lương. Dự án được thực hiện trên diện tích hơn 11,4 ha, với tổng mức đầu tư hơn 447 tỷ đồng. Đến nay, dự án cơ bản đã hoàn thành.

Phục Hưng Holdings cũng góp mặt tại dự án Khu đô thị ở xã Văn Thành, huyện Yên Thành, khi một thành viên của doanh nghiệp này là CTCP Nhà Mỹ Xuân Hà Nội liên danh với CTCP bất động sản An Hà đăng ký tham gia thực hiện án này. Dự án có diện tích khoảng 24,9ha, với tổng chi phí thực hiện dự án hơn 1.397 tỷ đồng.

Phục Hưng Holdings có gì?

Phục Hưng Holdings ra đời những năm đầu thập niên 2000. Năm 2010, công ty này thực hiện đổi tên từ CTCP Đầu tư xây dựng và Xuất nhập khẩu Phục Hưng - Constrexim thành CTCP Xây dựng Phục Hưng Holdings. Năm 2018, Phục Hưng chính thức chuyển niêm yết sang sàn HoSE với mã là PHC. Hiện, doanh nghiệp này do ông Cao Tùng Lâm làm Chủ tịch HĐQT; các ông Trần Huy Tưởng, Đỗ Nguyên An, Nguyễn Công Khanh, Nguyễn Đức Thắng, Nguyễn Ngọc Điệp, Trần Hồng Phúc là Thành viên HĐQT công ty.

Doanh nghiệp này đã tham gia thi công nhiều dự án quy mô lớn, phần lớn ở Hà Nội như Florence Tower, Mỹ Đình Pearl, The Zen Residence, Golden Land Buildings, Starlake - Daewoo...

Điển hình, tháng 3/2024, Phục Hưng Holdings đã trúng gói thầu "Tổng thầu thi công xây dựng" thuộc dự án "Tòa nhà hỗn hợp dịch vụ thương mại, văn phòng, khách sạn" tại phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Giá trị hợp đồng hơn 1.430 tỷ đồng, dự kiến thi công trong khoảng 29 tháng.

Trước đó, đầu năm 2024, Phục Hưng Holdings cũng đã trúng thầu dự án khu đô thị mới An Lạc Green Symphony, xã Vân Canh và xã An Khánh, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội với gói thầu "Thi công xây thô và hoàn thiện mặt ngoài 67 căn thấp tầng thuộc Ô đất C1-LK16,C1-LK17,C1-LK18, C1-NV3". Dự án được xây dựng trên khu đất với tổng diện tích sàn xây dựng là hơn 2,8ha. Tiến độ thi công là 330 ngày.

Phối cảnh của Khu đô thị mới An Lạc Green Symphony, Xã Vân Canh & Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội. Ảnh: phuchung.com.vn

Đáng chú ý, năm 2023, Phục Hưng Holdings là thành viên trong liên danh VIETUR đã trúng thầu gói thầu 5.10 về thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình nhà ga hành khách, thuộc dự án thành phần 3 của dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1. Gói thầu có giá trị hơn 35.000 tỷ đồng, thời gian thi công 39 tháng.

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2024, tính đến ngày 31/3/2024, Phục Hưng Holdings đạt doanh thu hơn 203,2 tỷ đồng, đạt 58,5% so với cùng kỳ năm trước. Trừ đi các chi phí, công ty báo lãi hơn 915,1 triệu đồng, tương đương đạt 42,2% so với cùng kỳ năm trước (quý I/2023 đạt hơn 2,16 tỷ đồng).

Lý do chênh lệch như trên được doanh nghiệp này cho biết, do ảnh hưởng của bối cảnh thị trường chung, công tác nghiệm thu thanh quyết toán đình trệ. Lợi nhuận từ hoạt động tài chính giảm so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, sự khó khăn về dòng tiền thanh toán của chủ đầu tư cũng như nhu cầu dòng tiền để triển khai các dự án mới kéo theo chi phí tài chính tăng thêm 15% trong khi doanh thu tài chính giảm…

Trên bảng cân đối kế toán, tổng tài sản Phục Hưng Holdings tại ngày 31/3/2024 đạt 2.264,8 tỷ đồng, trong đó, hàng tồn kho hơn 650 tỷ đồng, các khoàn phải thu ngắn hạn hơn 1.565,6 tỷ đồng, tài sản cố định hơn 321,5 tỷ đồng…

Về cơ cấu nguồn vốn, nợ phải trả của doanh nghiệp này hơn 2.276,5 tỷ đồng, trong đó, nợ ngắn hạn hơn 2.133,7 tỷ đồng, nợ dài hạn hơn 142,7 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu của Phục Hưng Holdings hơn 670,4 tỷ đồng, trong đó, vốn góp chủ sở hữu hơn 506,8 tỷ đồng, thặng dư vốn cổ phần hơn 67,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hơn 63,8 tỷ đồng.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, Phục Hưng Holdings đã thông qua nhiều nội dung quan trọng, đáng chú ý, từ năm 2024, công ty sẽ mở rộng sang lĩnh vực làm nhà ở xã hội. PHC cũng sẽ tiếp tục tìm kiếm cơ hội để phát triển thêm quỹ nhà ở xã hội trong thời gian tới.

Tác giả: Duy Anh

Nguồn tin: nhadautu.vn