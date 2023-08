Gói thầu xây lắp 102 tỷ đồng tại TP. Vinh (Nghệ An): Dang dở do đâu?

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Gói thầu có giá dự toán 102,266 tỷ đồng, do UBND TP. Vinh giữ vai trò Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng (QLDA ĐTXD) TP. Vinh quản lý và điều hành dự án. Thông qua đấu thầu rộng rãi, ngày 27/12/2022, Liên danh Công ty CP Đầu tư và Phát triển An Việt - Công ty CP Xây lắp Tân Thắng được trao hợp đồng với giá 101,395 tỷ đồng; thời gian thực hiện 18 tháng, loại hợp đồng trọn gói. Trong đó, Công ty CP Đầu tư và Phát triển An Việt đứng đầu Liên danh, đảm nhận trên 70% khối lượng hợp đồng.

Thông tin với phóng viên Báo Đấu thầu, ông Đường Anh Ngọc, Phó Giám đốc Ban QLDA ĐTXD TP. Vinh cho biết, ngay sau khi hợp đồng có hiệu lực, Công ty CP Đầu tư và Phát triển An Việt đã thể hiện vi phạm cam kết khi không huy động nhân lực, vật lực ra công trường. Mặc dù đã được Ban mời họp và 3 lần gửi công văn đôn đốc, nhà thầu vẫn không triển khai thi công theo hợp đồng đã ký.

Ngày 22/2/2023, Công ty CP Đầu tư và Phát triển An Việt có văn bản gửi Ban QLDA ĐTXD TP. Vinh đề nghị chấm dứt hợp đồng gói thầu trên. Theo đó Nhà thầu giải trình: “Trong tháng 1/2023 vừa qua, Công ty chúng tôi đang vướng mắc một số vấn đề liên quan đến pháp luật, hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đang tiến hành điều tra vụ án “Đưa hối lộ, nhận hối lộ” xảy ra tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An. Giám đốc Công ty (Lê Sơn Đông) và Phó Giám đốc Công ty (Đặng Ngọc Quân) đang bị tạm giữ để điều tra làm rõ. Hiện tại toàn bộ con dấu của Công ty CP Đầu tư và Phát triển An Việt đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra tạm giữ, nên mọi giao dịch của Công ty không đóng dấu tư cách pháp nhân được. Ngoài ra, đa số các nhân sự chủ chốt được Công ty kê khai trong hồ sơ dự thầu Gói thầu số 02 đồng loạt xin nghỉ việc. Do đó, chúng tôi không thể bố trí nhân sự, máy móc và tổ chức điều hành thi công công trình như kế hoạch đề ra theo tiến độ hợp đồng đã ký kết. Căn cứ Điều 18 - Rủi ro và bất khả kháng của Hợp đồng Gói thầu số 02, Công ty CP Đầu tư và Phát triển An Việt xin được thông báo chấm dứt hợp đồng”.

Trước tình huống bất khả kháng phát sinh, Ban QLDA ĐTXD TP. Vinh đã tổ chức cuộc họp ngày 24/2/2023 với Liên danh nhà thầu và ký biên bản thống nhất chấm dứt hợp đồng. Ngày 26/6/2023, Ban QLDA ĐTXD TP. Vinh có tờ trình đề nghị UBND Thành phố cho phép chấm dứt hợp đồng Gói thầu số 02 và tổ chức đấu thầu lại. Tính đến thời điểm chấm dứt hợp đồng, các nhà thầu đều chưa phát sinh khối lượng thi công.

Thông tin thêm, ông Đường Anh Ngọc cho biết, trong Liên danh, Công ty CP Xây lắp Tân Thắng chỉ thực hiện các khối lượng công việc hoàn trả, chỉnh trang vỉa hè theo thỏa thuận. Các hạng mục này chỉ được thực hiện sau khi nhà thầu đứng đầu Liên danh đã thi công xong phần ngầm và bàn giao mặt bằng. Do đó, Công ty CP Xây lắp Tân Thắng không có lỗi trong việc chấm dứt hợp đồng.

Chia sẻ với phóng viên, ông Nguyễn Đình Hoàng Thắng, Giám đốc Công ty CP Xây lắp Tân Thắng khẳng định, Công ty luôn sẵn sàng bố trí nhân lực, trang thiết bị để thi công các hạng mục công việc theo hợp đồng đã ký kết. Tuy nhiên, ông bày tỏ sự nuối tiếc khi bị liên đới chấm dứt hợp đồng do lỗi của thành viên đứng đầu Liên danh.

Liên quan đến tiến độ Dự án, Ban QLDA ĐTXD TP. Vinh cho biết, Chủ đầu tư, Bên mời thầu đang phối hợp với tư vấn xác định lại dự toán Gói thầu do có sự biến động về đơn giá, định mức nguyên vật liệu so với thời điểm ký kết hợp đồng, đồng thời trình thủ tục xin điều chuyển vốn sang năm 2024.

