Cảnh báo những bất thường của thời tiết tại Nghệ An

Lũ quét mang theo một lượng lớn bùn, đất đá, rác thải đổ về thị trấn Mường Xén (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An). Ảnh (tư liệu) minh họa: TTXVN phát

Ngày 15/8 có cảnh báo về khả năng xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở trên sườn dốc và ngập úng cục bộ tại các khu dân cư, vùng trũng thấp; dân cư vùng thượng lưu sông Cả cần đề phòng ngập úng vùng trũng thấp, ảnh hưởng đến giao thông và sinh hoạt; tại một số địa phương có thể xảy ra dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tại Nghệ An, thời tiết từ tháng 8-11 hàng năm luôn có những diễn biến bất thường, nhất là tại các huyện miền núi. Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh khẩn trương thực hiện một số giải pháp cấp bách để bảo đảm an toàn cho nhân dân tại các khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở, lũ quét.

Tại các khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét, chính quyền địa phương, các ngành chức năng phải kiên quyết di dời người và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm hoặc có phương án chủ động đảm bảo an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại cho người dân, không để xảy ra tình huống bị động, bất ngờ. Các địa phương tiếp tục tổ chức rà soát kỹ, phát hiện kịp thời các khu vực có nguy cơ xảy ra thiên tai, chỉ đạo tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân nhận biết về dấu hiệu, nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ quét, đồng thời huy động nhân dân tham gia phát hiện, cảnh báo.

Về lâu dài, tỉnh yêu cầu các địa phương kiểm soát chặt chẽ công tác quy hoạch xây dựng và hoạt động xây dựng, nhất là việc xây dựng nhà cửa, công trình ở khu vực địa hình sườn dốc, ven suối, sông, ven biển, vùng có nguy cơ xảy ra tai biến địa chất.

Những ngày qua, trước diễn biến bất thường của thời tiết, một số nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh đã phải xả nước hoặc lên kế hoạch xả nước hồ chứa. Ngày 14/8/2023, Nhà máy thủy điện Khe Bố ra thông báo về việc vận hành điều tiết hồ chứa thủy điện để đảm bảo an toàn công trình do dự báo mực nước hồ Khe Bố đạt cao trình 65 m.

Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An thông báo cho UBND các huyện Tương Dương, Con Công, Đô Lương, Anh Sơn, Thanh Chương, Nam Đàn, Hưng Nguyên, thành phố Vinh và Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh biết để thông báo cho chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư đang thi công ở ven sông, trên sông, các chủ phương tiện vận tải thủy và người dân trên địa bàn thuộc hạ du Nhà máy thủy điện Khe Bố biết để triển khai các công việc cần thiết, đảm bảo an toan về tính mạng và tài sản của nhà nước và nhân dân.

Tác giả: Nguyễn Văn Nhật

Nguồn tin: baotintuc.vn